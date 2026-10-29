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EEUU extradita a El Salvador a hombre con doble nacionalidad acusado de feminicidio

SAN SALVADOR (AP) — El gobierno de Estados Unidos extraditó a un salvadoreño con doble nacionalidad para que sea procesado en El Salvador por el presunto feminicidio de su pareja y por supuestamente intentar asesinar al hijo de ambos, informó el jueves la Fiscalía General del país centroamericano.

Michael Alejandro Castillo Murga, de 27 años, es el primer ciudadano estadounidense en ser extraditado a El Salvador.

Según la investigación de la Fiscalía, en enero de 2019 Fernanda Nájera fue víctima de un ataque con arma blanca que le causó la muerte. Su hijo, de apenas un año, fue encontrado días después en un cafetal, abandonado y deshidratado.

De acuerdo con las autoridades salvadoreñas Castillo Murga y la víctima iniciaron una relación sentimental en 2014. Dos años después la mujer quedó embarazada y dio a luz a un niño en 2017. Aunque Castillo Murga prometió contribuir económicamente a la manutención del niño, sus visitas eran irregulares.

La noche del 31 de enero de 2019, Castillo Murga recogió a la víctima y a su hijo para llevarlos a una casa que había alquilado supuestamente con el propósito de que vivieran juntos. Sin embargo, las autoridades policiales salvadoreñas consideran que Castillo Murga asesinó a la mujer y abandonó al niño.

En un comunicado la embajada de Estados Unidos en El Salvador indicó que Castillo Murga huyó después de presuntamente cometer el asesinato y salió vía terrestre hacia Guatemala, donde utilizó su pasaporte estadounidense para regresar a Estados Unidos.

Tras permanecer prófugo de la justicia, fue detenido en octubre de 2024 luego de una alerta internacional de localización y captura con fines de extradición.

FUENTE: AP

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