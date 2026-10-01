EEUU exime a Egipto de restricciones de derechos humanos para liberar $320 millones en ayuda militar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla ante el público antes de la intervención del presidente Donald Trump en el auditorio Andrew W. Mellon, el martes 29 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein) AP

El Departamento de Estado informó el jueves que Rubio aprobó la exención “en interés de la seguridad nacional de Estados Unidos”.

“El dictamen del secretario refleja la importancia de Egipto para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, y la cooperación concreta en materia de seguridad que Egipto brinda a Estados Unidos”, señaló el departamento.

En una carta enviada a legisladores, cuyo contenido fue compartido con The Associated Press, Rubio citó, en particular, el “papel útil” de Egipto en la guerra con Irán. Egipto ha sido un mediador clave entre Estados Unidos y la República Islámica en los esfuerzos por poner fin al conflicto, que ya supera los siete meses.

El Departamento de Estado sostuvo que el gobierno del presidente Donald Trump seguiría planteando asuntos de derechos humanos como parte de su diálogo con Egipto “sobre toda la gama de temas de nuestra relación bilateral”.

“La determinación de la exención reconoce la importancia de mantener la cooperación en materia de seguridad con Egipto en un momento de importantes desafíos para la seguridad regional”, indicó el departamento.

Los 320 millones de dólares forman parte de una contribución anual de Estados Unidos de 1.300 millones de dólares en asistencia económica y militar a Egipto. En concreto, se destinan al financiamiento militar extranjero, que aporta fondos para que los países receptores compren armamento producido en Estados Unidos.

El Congreso incorporó ese requisito por preocupaciones sobre el historial de derechos humanos de Egipto, que muchos expertos consideran problemático. En años recientes, el propio Departamento de Estado ha señalado informes creíbles de tortura, detenciones arbitrarias, trabajo infantil y restricciones a la libertad de expresión.

Pero conceder una exención a Egipto se ha vuelto rutinario para gobiernos republicanos y demócratas.

El gobierno de Biden, por ejemplo, emitió por última vez una exención en septiembre de 2024, y mencionó la asistencia de Egipto en los esfuerzos de Estados Unidos por poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP