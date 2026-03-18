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EEUU exige utilizar radar para medir distancias entre aeronaves, tras choque del año pasado

Los controladores de tráfico aéreo deberán usar y no solo comprobaciones visuales para garantizar que los helicópteros mantengan una distancia segura de los aviones que llegan y salen, anunciaron el miércoles funcionarios federales, tras la colisión aérea mortal del año pasado cerca de Washington, D.C.

La torre de control en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington en Arlington, Virginia, el 1 de febrero del 2025. (AP foto/Jose Luis Magana)
La torre de control en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington en Arlington, Virginia, el 1 de febrero del 2025. (AP foto/Jose Luis Magana) AP

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) indicó que varios incidentes recientes en los que casi se produjeron choques muestran que las directrices anteriores, que exigían a los pilotos mantener la separación visual entre helicópteros y aviones, no han brindado una protección adecuada en torno a aeropuertos con mucho tráfico.

Según las nuevas directrices, los controladores de tráfico aéreo deben usar radar para mantener separados a helicópteros y aviones mediante distancias laterales o verticales específicas. El nuevo requisito se aplica a más de 150 de los aeropuertos más concurridos del país, y amplía una restricción que ya se había implementado en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington.

“Hoy, estamos mitigando de manera proactiva los riesgos antes de que afecten a los viajeros", declaró el administrador de la FAA, Bryan Bedford, en un comunicado. "Tras la colisión aérea cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington, analizamos operaciones similares en el espacio aéreo nacional. Identificamos una dependencia excesiva del ‘ver y evitar’ por parte de los pilotos, que contribuyen a incidentes de seguridad que involucran a helicópteros y aviones”.

Los funcionarios también mencionaron de forma específica un incidente del 27 de febrero en el que un helicóptero policial tuvo que girar para evitar un vuelo de American Airlines que estaba aterrizando en el Aeropuerto Internacional de San Antonio, en Texas. Los funcionarios señalaron que ocurrió un caso similar el 2 de marzo, cuando un helicóptero tuvo que apartarse de una avioneta a la que se le había autorizado llegar al Aeropuerto Hollywood Burbank, en California.

La colisión de enero de 2025 entre un avión de American Airlines y un helicóptero Black Hawk del Ejército dejó 67 muertos, lo que la convirtió en el accidente aéreo más mortífero en suelo estadounidense desde 2001. Entre otros factores que contribuyeron al siniestro, los investigadores indicaron que los controladores en la torre de Reagan dependieron en exceso de pedir a los pilotos que mantuvieran la separación visual.

La noche del accidente, el controlador aprobó dos veces la solicitud del Black Hawk para hacerlo. Sin embargo, los investigadores sostienen que los pilotos del helicóptero probablemente nunca vieron el avión de American Airlines mientras el reactor daba vueltas para aterrizar en la pista secundaria, poco utilizada.

Muchas de las personas que murieron eran jóvenes patinadores de hielo y sus padres y entrenadores, que acababan de asistir a un campamento en Wichita, Kansas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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