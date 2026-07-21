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EEUU envía comida a cubanos mientras sigue presionando al gobierno de la isla

MIAMI (AP) — Un avión de carga con alimentos y kits de higiene salió de Miami el martes con rumbo a Cuba, como parte de los esfuerzos de Estados Unidos por brindar asistencia directa a los residentes de la isla mientras continúa presionando a su gobierno.

Personas cargan pales con alimentos y kits de higiene en un avión con destino a Cuba organizado por el gobierno de Estados Unidos. (AP Foto/Lynne Sladky)
Personas cargan pales con alimentos y kits de higiene en un avión con destino a Cuba organizado por el gobierno de Estados Unidos. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

El vuelo, que lleva 700 paquetes, pretende eludir al gobierno cubano, y los artículos serán distribuidos directamente al pueblo cubano por grupos católicos en Cuba, según el Departamento de Estado estadounidense.

El envío del martes es un primer paquete de 60 millones de dólares de un total de 100 millones de dólares que Estados Unidos ofreció a Cuba hace algún tiempo. Se envía después de meses de presión de Estados Unidos sobre el gobierno cubano y las instituciones vinculadas al gobierno, centrada principalmente en imponer sanciones significativas contra el aparato militar y de inteligencia del país. La imposición de un bloqueo energético y petrolero por parte de Estados Unidos ha paralizado prácticamente la economía cubana y la vida cotidiana de las personas en la isla.

La versión más reciente de esto fue un extenso documento publicado por el Departamento de Estado el lunes, en el que acusa a Cuba de llevar a cabo una vasta operación de espionaje y de influencia en Estados Unidos durante las últimas cinco décadas.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, se ha interesado en presionar a Cuba para realizar cambios en su sistema político, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump ha insinuado en varias ocasiones que Estados Unidos podría emprender acciones militares para derrocar al gobierno de la isla.

Jeremy Lewin, el alto funcionario del Departamento de Estado para asistencia exterior, asuntos humanitarios y libertad religiosa, indicó que la alianza se basa en un programa que el año pasado entregó 9 millones de dólares en apoyo directo a la isla tras el huracán Melissa.

Señaló que los desafíos han incluido convencer al gobierno cubano de permitir la distribución de ayuda y aceptar no interceptarla ni quedársela. Lewin afirmó que, dado que sacerdotes locales y grupos católicos están distribuyendo la asistencia directamente, “hay muy poca, si es que hay alguna, oportunidad de que el régimen interfiera con la entrega de la asistencia”.

Sean Callahan, presidente y director general de Catholic Relief Services, comentó que visitó la isla hace unas semanas para garantizar la rendición de cuentas en la distribución de la ayuda.

“Esperamos que este sea un pequeño paso adelante en el plano humanitario”, manifestó Callahan. “Pero ojalá podamos unir a la gente de Estados Unidos y Cuba en un futuro”.

Ni el gobierno cubano ni su prensa informaron el martes sobre el vuelo procedente de Estados Unidos.

A principios de julio, el canciller cubano Bruno Rodríguez desestimó los anuncios de ayuda que aún no había llegado, y minimizó el monto en contraste con todas las pérdidas que la isla sufre a diario debido al bloqueo energético y a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

___ Los periodistas de The Associated Press Matthew Lee en Washington y Andrea Rodríguez en La Habana, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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