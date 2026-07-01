EEUU emite advertencias a la ciudadanía debido a calor extremo

Una mujer y su nieta con un pequeño ventilador portátil en el National Mall de Washington, el 1 de julio del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin) AP

Se pronostican temperaturas de más de 30 grados Celsius (90 Fahrenheit) para el noreste; Filadelfia y Boston podrían superar los 100°F el jueves. Si se suma la humedad, la sensación térmica real será aún mayor en algunos momentos, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Una cúpula de calor —sistemas de alta presión sobre una región que atrapan el calor y la humedad— ha estado sofocando partes del territorio norteamericano desde el Medio Oeste hasta la Costa Este. Esto añadirá mucha incomodidad en medio de desfiles por el 250.º aniversario, flotillas de barcos, conciertos al aire libre y, en Boston, una lectura pública de la Declaración de Independencia desde un balcón histórico el sábado.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aconsejó a los residentes mantenerse frescos en interiores y evitar “temperaturas extraordinarias”.

“Que se llegue a tres dígitos a lo largo de estos próximos días es motivo de enorme preocupación, dado que con demasiada frecuencia el calor es algo que se subestima”, declaró Mamdani.

La humedad no es inusual en el noreste. Pero el doctor Alexander Azan, de NYU Langone Health en Nueva York, señaló que las altas temperaturas del aire y la humedad son una combinación peligrosa.

“Su cuerpo no tiene ese nivel de aclimatación para responder adecuadamente al calor, y por eso el estrés térmico en forma de lo que llamamos agotamiento por calor, y en casos más graves, golpe de calor, puede ocurrir a temperaturas mucho más bajas de las que vemos en personas que viven en el sur”, explicó Azan.

Las ciudades, en particular, corren un mayor riesgo, según expertos.

“La concentración de concreto, asfalto, acero, todos esos materiales ayudan a retener el calor. La cifra en tu teléfono puede que en realidad no refleje el verdadero perfil de temperatura al que vas a salir”, señaló Vijay Limaye, científico climático del Natural Resources Defense Council.

La ciudad de Nueva York informó que más de 200 empleados buscarán a personas sin hogar y las animarán a entrar en interiores. Habrá cientos de centros de enfriamiento, desde el centro de convenciones Javits Center hasta furgonetas y espacios al aire libre con ventiladores nebulizadores.

Alivio para niños —y mascotas

El Museum of the Dog del American Kennel Club en Nueva York está permitiendo que los visitantes lleven a sus perros para refrescarse. El director ejecutivo, Christopher Bromson, comentó que se le ocurrió la idea al ver a su propio terranova despatarrado sobre el piso fresco del museo.

“Pensé que todos los perros deberían tener acceso a esto”, comentó Bromson.

En Washington, D.C., donde la temperatura máxima fue de 35° C (95 F), niños sedientos tomaban botellas frías de agua de la Policía de Parques mientras esperaban en la fila para la rueda de la fortuna en el National Mall.

En el Medio Oeste, mientras tanto, persistían los riesgos por el calor. Taylor Harnist, cuyo negocio en Cincinnati instala y repara aires acondicionados, contó que intentaba mantener cómodos a sus empleados con descansos, agua y bebidas con electrolitos.

“Cuando te toca un trabajo en un ático con este calor, los hacemos, pero es extenuante. Hace tanto calor que los áticos alcanzan temperaturas de 145 grados (°F)", declaró Harnist.

Jeff Schlegelmilch, profesor asociado de la Columbia University Climate School, afirmó que el calor es una de las cosas más fáciles de atribuir al cambio climático.

“Hemos visto un aumento continuo de veranos más largos, temperaturas más altas, temperaturas más altas más temprano, más evaporación de la humedad, mayor humedad: efectos así”, indicó Schlegelmilch.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Jennifer Peltz en Nueva York y Scott Bauer en Madison, Wisconsin.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP