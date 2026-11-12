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EEUU devuelve a Venezuela más de $12.000 millones en ingresos petroleros: informe

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump afirma que ha devuelto más de 12.000 millones de dólares, o casi el 99%, de los ingresos obtenidos por las ventas de petróleo venezolano desde que derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro en enero.

ARCHIVO – Un hombre pasa frente a una bomba de petróleo en Cabimas, Venezuela, el 31 de agosto de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo)
ARCHIVO – Un hombre pasa frente a una bomba de petróleo en Cabimas, Venezuela, el 31 de agosto de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) AP

La firma de contabilidad KPMG indicó en un informe publicado el jueves por el Departamento de Estado que las ventas de crudo venezolano, junto con pequeñas cantidades de oro, minerales y fertilizante, produjeron 12.260 millones de dólares. Según el informe, casi todo el dinero ha sido devuelto a Venezuela conforme a los términos de un amplio acuerdo energético alcanzado con las autoridades interinas del país.

En el informe se indica que, al 30 de septiembre, el final del año presupuestario 2026, quedaban 168,6 millones de dólares en una cuenta de depósito en garantía administrada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Según los términos del acuerdo, el crudo venezolano se vende en el mercado abierto y los ingresos se depositan en la cuenta administrada por Estados Unidos. Luego, funcionarios venezolanos solicitan la aprobación para que esos fondos sean devueltos al país a fin de pagar necesidades de infraestructura y humanitarias.

El informe ofrece un vistazo a las finanzas del gobierno venezolano desde que Estados Unidos capturó a Maduro, llevándolo a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, y tomó el control efectivo de la deteriorada industria petrolera del país.

La mayor parte de los más de 12.000 millones de dólares en ingresos petroleros recaudados por Estados Unidos hasta septiembre se entregó a personas y empresas en Venezuela mediante transacciones de cambio de divisas con bancos comerciales del país.

Sin embargo, en el informe se muestra que unos 133 millones de dólares se canalizaron para pagar directamente servicios o suministros que necesitaba el gobierno venezolano.

Entre las transacciones aprobadas por Estados Unidos figuran 5 millones de dólares para el bufete Greenberg Traurig, con sede en Miami; casi 24 millones de dólares para equipos de diálisis y de minería de carbón; y 8,7 millones de dólares para saldar las deudas de Venezuela por compras de vacunas con la Organización Panamericana de la Salud, se lee en el documento.

En el informe se ocultan los nombres de las 20 empresas que compraron petróleo y oro durante los primeros nueve meses de 2026.

Aun así, cada una tuvo que pasar por un proceso de verificación del gobierno estadounidense para cumplir con las sanciones y los controles contra el lavado de dinero, una marcada ruptura con la práctica anterior, cuando el gobierno de Venezuela enfrentaba poco escrutinio en la gestión de sus fondos petroleros.

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Goodman informó desde Miami.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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