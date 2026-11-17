El equipaje acumulado para ser recogido en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, el 16 de noviembre del 2026. (AP foto/Matt Rourke) AP

La medida anunciada el martes por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) se produce en medio de un creciente escrutinio sobre el sistema de control del tráfico aéreo y mientras el gobierno de Trump presenta una nueva solicitud de 50.000 millones de dólares para mejorar el sistema aeronáutico. Los demócratas en el Senado exigen que el gobierno ofrezca respuestas claras sobre qué salió mal.

El presidente Donald Trump ha culpado a la tecnología antigua y a los demócratas por la inmovilización y la subsiguiente conmoción en los aeropuertos del país. Pero la FAA lleva décadas luchando por modernizar el sistema de control del tráfico aéreo, desde mucho antes del primer gobierno de Trump.

El portavoz de la FAA, Ian Gregor, indicó que la agencia pausó el viernes las nuevas instalaciones de enrutadores Juniper y deshabilitó la funcionalidad de todos los ya existentes, después de que los técnicos vincularan los problemas con un nuevo enrutador en El Dorado, Arkansas. La agencia ha señalado que otro enrutador instalado tres semanas antes en Amarillo, Texas, también se descontroló.

El sistema se sobrecargó cuando el contratista federal que mantiene la red de telecomunicaciones de la FAA estaba reemplazando cables de cobre obsoletos por líneas de fibra óptica en todo el país.

El cierre del espacio aéreo fue necesario, manifestó el secretario de Transporte, Sean Duffy, después de que el nuevo enrutador que L3Harris instaló en Arkansas provocara una cascada de comunicaciones y señales de radar en 17 de los 22 centros regionales de control aéreo. Los centros dirigen a los aviones que vuelan a grandes altitudes.

La FAA explicó que “datos excesivos” estaban inundando el sistema “a un ritmo de 1.000 intentos de conexión cada 4 a 5 segundos”. Ese aluvión generó inestabilidad en “las comunicaciones de las aeronaves y las señales de radar”, señaló la agencia.

Por ahora, la FAA está recurriendo a enrutadores Cisco más antiguos que han estado en funcionamiento durante 25 años para seguir operando la red mientras esa dependencia investiga la causa de los problemas.

Los enrutadores que fallaron la semana pasada están siendo sometidos a pruebas en un laboratorio en la sede de L3Harris.

Un portavoz de Hewlett Packard Enterprise, propietaria de Juniper, declaró a ABC News que la empresa cree que los enrutadores funcionaban correctamente cuando se ordenó la suspensión de vuelos. La compañía de momento no ha respondido a las consultas de The Associated Press.

“Con base en lo que sabemos hoy, el dispositivo funcionó tal como fue configurado por el instalador. No falló ni actuó de manera indebida”, afirmó la empresa en su comunicado.

Los demócratas del Comité de Comercio del Senado dijeron que creen que solo se han instalado 400 de más de 3.600 enrutadores nuevos.

“Identificar el dispositivo que falló no establece por qué falló. La FAA debe investigar más para determinar la causa raíz e informar al Congreso cómo pretende prevenir problemas futuros”, escribieron los demócratas en una carta enviada a Duffy.

La modernización del sistema de transporte aéreo del país es un esfuerzo al que el Congreso ha destinado sumas significativas en los últimos años. Los problemas con el equipo envejecido se remontan a décadas, y los intentos anteriores de modernizar el sistema no han bastado.

Duffy ha presionado al Congreso para obtener miles de millones de dólares adicionales para modernizar un sistema que, según él, ha sido descuidado durante décadas, y reiteró el lunes que se necesita mucho más.

El gobierno de Trump envió el martes una carta a legisladores clave en la que detalla su solicitud de 50.100 millones de dólares para modernizar el sistema y realizar otras mejoras en los aeropuertos.

La solicitud contempla 10.100 millones de dólares para actualizar el sistema de control del tráfico aéreo del país. Montos similares se destinarían a reforzar la infraestructura aeroportuaria, reemplazar o reacondicionar terminales en centros de alto impacto, construir cinco nuevos centros de control y mejorar o reemplazar hasta 140 torres de control propiedad de la FAA.

“La aprobación del Congreso de estos fondos dotará a la FAA de la capacidad de ofrecer al pueblo estadounidense un sistema de control del tráfico aéreo completamente nuevo, más seguro, más inteligente, más rápido y más eficiente”, señala la carta, obtenida por The Associated Press.

El Congreso aprobó el año pasado 12.500 millones de dólares para modernizar gran parte de la infraestructura de la que dependen más de 45.000 vuelos al día para llegar a sus destinos de forma segura. Los fondos se destinaron a reemplazar tecnologías obsoletas como cables de cobre, disquetes y radares construidos en la década de 1980, pero gran parte de ese dinero también se destinará a mejoras de pistas y otros proyectos de construcción.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP