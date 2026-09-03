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EEUU deporta a más de 100 personas a Haití mientras persiste la violencia de pandillas

CABO HAITIANO, Haití (AP) — El gobierno de Estados Unidos deportó el jueves a más de 100 personas a Haití, al tiempo que incrementa este tipo de vuelos hacia el atribulado país caribeño.

Haitianos deportados de Estados Unidos desembarcan el jueves 27 de agosto de 2026 en el aeropuerto internacional de Cabo Haitiano, Haití. (AP Foto/Ketlain Difficile)
Haitianos deportados de Estados Unidos desembarcan el jueves 27 de agosto de 2026 en el aeropuerto internacional de Cabo Haitiano, Haití. (AP Foto/Ketlain Difficile) AP

El vuelo partió de Luisiana y aterrizó en la ciudad de Cabo Haitiano, en el norte de la nación.

“Este es el tercer vuelo consecutivo de deportación a Haití un jueves, lo que marca una transición de vuelos mensuales a semanales”, señaló el Monitor de Vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), perteneciente a la organización activista Human Rights First, que efectúa un seguimiento de los datos de los vuelos.

Más de 200 personas fueron deportadas a Haití a finales de agosto en dos vuelos distintos.

Nicolas Mardochée, coordinador del Ministerio de Relaciones Exteriores del país caribeño, le dijo a The Associated Press que 101 deportados iban a bordo del vuelo del jueves. Indicó que entre ellos estaba Renan Hédouville, quien solía ser director de la Oficina de Protección del Ciudadano de Haití y está acusado de corrupción.

Algunos activistas han denunciado la deportación de personas, incluidos haitianos que contaban con el Estatus de Protección Temporal y vivían y trabajaban legalmente en Estados Unidos.

Los deportados están siendo enviados a Cabo Haitiano porque el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe —el principal del país— se considera demasiado peligroso.

Las pandillas controlan aproximadamente el 70% de la capital de Haití y franjas de territorio en la región central de la nación.

La violencia que generan ha obligado a casi 1,5 millones de personas —una cifra récord— a desplazarse por todo Haití, donde se reportó que más de 3.050 individuos murieron asesinados de enero a junio, según la ONU.

Desde diciembre de 2025, los vuelos han partido de Alexandria, Luisiana —un centro de vuelos de deportación del ICE— y hacen una escala en Miami, para luego dirigirse al Aeropuerto Internacional de Cabo Haitiano.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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