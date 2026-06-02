EEUU concede visa a futbolista haitiano para unirse a la selección para el Mundial

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Odeline Paul baila con una bandera de Haití durante un evento del Mes del Orgullo Haitiano con la selección de fútbol de Haití, el sábado 30 de mayo de 2026, en North Miami, Florida. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Thecieux Jeanty, portavoz de la federación haitiana de fútbol, dijo a The Associated Press que Pierre tiene previsto viajar a Florida el martes.

“Fue para él un gran momento, un momento de alegría”, dijo Jeanty.

La selección haitiana arribó Florida la semana pasada para participar en el Mundial. Es la segunda vez que Haití se clasifica. La última vez que disputó el máximo torneo de fútbol fue en Alemania 1974.

Pierre había estado entrenando con jugadores locales en una zona acomodada de Puerto Príncipe mientras esperaba la visa. El estadio del equipo en la capital haitiana fue considerado demasiado peligroso, por lo que Haití se vio obligado a disputar sus partidos de las eliminatorias mundialistas “como local” en Curazao.

Pierre es de Cité Soleil, un barrio costero que desde hace tiempo enfrenta hambre y violencia de pandillas.

Haití disputará fogueos previo al Mundial contra Nueva Zelanda el martes y ante Perú el viernes.

Debutará en el Mundial el 13 de junio en Foxborough, Massachusetts, contra Escocia; luego enfrenta al cinco veces campeón Brasil el 19 de junio en Filadelfia y a Marruecos el 24 de junio en Atlanta. ___ Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP