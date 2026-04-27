EEUU captura a presunto capo de las drogas guatemalteco por quien ofrecía 10 millones de dólares

La Oficina del Distrito Sur de California anunció el lunes la detención de Eugenio Darío Molina-López, alias “Don Darío”, a quien buscaba desde 2019 bajo la acusación de narcotráfico. El arresto se produjo la semana pasada.
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un guatemalteco que sería el líder de la red de narcotráfico transnacional conocida como “Los Huistas” y por cuya captura se ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares fue detenido en San Diego, Estados Unidos.
La Oficina del Distrito Sur de California anunció el lunes la detención de Eugenio Darío Molina-López, alias “Don Darío”, a quien buscaba desde 2019 bajo la acusación de narcotráfico. El arresto se produjo la semana pasada.
La fiscalía californiana acusa al presunto capo de la droga guatemalteco de los los delitos de conspiración para distribuir cocaína destinada a la importación ilegal y conspiración para distribuir cocaína a bordo de una embarcación.
En marzo de 2022 los departamentos del Tesoro, Estado y Justicia de Estados Unidos sancionaron a "Los Huistas”, incluído a Molina-López, como una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico en Guatemala. Dicha organización mantiene nexos con cárteles mexicanos como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y conexiones con políticos guatemaltecos.
El detenido habría comparecido el viernes ante un tribunal federal por primera vez para conocer los cargos que se le imputan.
“Los Huistas es una organización de narcotráfico con base principalmente en la región de Huehuetenango, al noroeste de Guatemala, fronteriza con México, y dedicada al tráfico masivo de cocaína. Molina-López fue acusado en el marco de la Operación Unidad Guerrilla”, una investigación de varios años liderada por Investigaciones de Seguridad Nacional y la Fiscalía Federal de San Diego, dijo un comunicado de la Oficina del Distrito Sur de California.
“Se persiguió a importantes narcotraficantes de cocaína en una extensa operación que involucró a varios países, diversas agencias policiales de Estados Unidos y varios distritos federales”, señaló el escrito.
En marzo de 2025 el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo anunció que su gobierno extraditó a Estados Unidos a Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias “Chicharra”, entonces líder de “Los Huistas” y uno de los 100 más buscados por las autoridades de ese país. La captura fue considerada por la sede diplomática estadounidense en el país como “la más importante en décadas”.
FUENTE: AP
