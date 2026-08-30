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EEUU ataca lanzacohetes iraníes en el estrecho de Ormuz; su primera acción militar en semanas

WASHINGTON (AP) — Fuerzas estadounidenses lanzaron ataques contra lanzacohetes iraníes en el estrecho de Ormuz, en lo que representa su primera acción militar en un mes, informó un funcionario de Estados Unidos el domingo.

Medios semioficiales iraníes reportaron explosiones cerca de la isla de Larak, en el estrecho.

Según el funcionario, se observó a miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria mientras se preparaban para lanzar cohetes con minas marinas hacia el estrecho. El funcionario habló bajo condición de anonimato a fin de detallar los movimientos militares.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos completaron la semana pasada la retirada de minas marinas de rutas internacionales de navegación en el estrecho.

La Guardia Revolucionaria destacó en un comunicado “martirio y lesiones a varios de nuestros combatientes y compatriotas”.

El ataque “tendrá como resultado el castigo del agresor”, añadió el comunicado, difundido por la radiodifusora estatal iraní.

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Toropin informó desde Núremberg, Alemania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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