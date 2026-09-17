EEUU aprueba visas a líderes iraníes para reunión de la ONU pese a la guerra

El secretario de Estado Marco Rubio en el Departamento de Estado en Washington, el 16 de septiembre del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein) AP

El Departamento de Estado informó el jueves que había aprobado visas para la “delegación central” de Irán, junto con personal esencial para participar en las reuniones de la ONU. La delegación central incluye al presidente Masoud Pezeshkian y al ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi, según funcionarios de Estados Unidos, que hablaron bajo condición de anonimato debido a las leyes de privacidad sobre visas.

La medida es inusual debido al conflicto de más de seis meses y a que no hay indicios de que reabrirá el estrecho de Ormuz o de que se reanudarán las conversaciones sobre el programa nuclear iraní. También se produce mientras los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen han intensificado los ataques contra infraestructura saudí y el transporte marítimo en el mar Rojo, otra importante ruta marítima donde el conflicto ha causado un alza de los precios del petróleo.

Además, Irán sigue siendo el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo, según Estados Unidos, que ha impuesto sanciones significativas contra el país y ha lanzado en las últimas semanas una nueva campaña destinada a cortar “líneas vitales financieras”.

Como país anfitrión de la sede de las Naciones Unidas, Estados Unidos tiene limitaciones en cuanto a impedir la presencia de líderes extranjeros a la Asamblea General. Sin embargo, en el pasado ha negado visas —o ha desalentado solicitudes— a líderes involucrados en conflictos activos con Estados Unidos.

Para la asamblea del año pasado —que se realizó antes de que comenzara la guerra con Irán el 28 de febrero, pero después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025— el Departamento de Estado también aprobó un número limitado de visas para diplomáticos iraníes, pero impuso restricciones rígidas a los movimientos de la delegación.

Estas incluyeron severas limitaciones sobre qué tan lejos podían desplazarse los funcionarios iraníes en la ciudad de Nueva York desde su misión ante la ONU y les prohibieron comprar en tiendas mayoristas de membresía, como Costco y Sam's Club.

La decisión sobre las visas iraníes se anunció apenas un día después de que el Departamento de Estado negara visas al presidente palestino Mahmud Abás y a su delegación para acudir a la Asamblea General.

“En consonancia con nuestras obligaciones como país anfitrión, la delegación central del régimen iraní podrá asistir a la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU”, declaró el Departamento de Estado.

“La delegación estará sujeta a restricciones de viaje y enfrentará prohibiciones para la compra de artículos de lujo y otros bienes conforme a nuestra política. La delegación es más pequeña que la del año pasado”.

El departamento acusó a la Autoridad Palestina —que administra partes de Cisjordania ocupada por Israel— de intentar “internacionalizar” la guerra entre Israel y Hamás en Gaza al presentar casos ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, así como por continuar pagando estipendios a presos encarcelados en Israel por ataques contra israelíes.

La Autoridad Palestina condenó la medida y calificó las acciones de Israel como “la verdadera amenaza a la solución de dos Estados y a las perspectivas de paz”. También afirmó que seguía comprometida con negociaciones pero defendió sus esfuerzos por lograr el reconocimiento palestino mediante organismos y tribunales internacionales.

“Las medidas punitivas y las restricciones impuestas a funcionarios palestinos no contribuyen a impulsar la paz ni a combatir la violencia”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina en un comunicado. “Por el contrario, debilitan al socio palestino comprometido con una solución política y alientan a las fuerzas que trabajan para socavar la solución de dos Estados e imponer la realidad de la ocupación, los asentamientos y la anexión por la fuerza”.

Estados Unidos no reconoce a la Autoridad Palestina como el gobierno de un Estado miembro pleno de la ONU. Sin embargo, la Asamblea General de la ONU, junto con diversas agencias y organizaciones de la entidad mundial, sí lo hacen.

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El corresponsal Sam Metz contribuyó con esta nota desde Jerusalén.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP