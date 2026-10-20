EEUU aprobará el Boeing 737 Max 10 para servicio de pasajeros tras años de retrasos: fuente de AP

ARCHIVO - El Boeing 737 MAX 10 realiza un vuelo de demostración en el Paris Air Show en Le Bourget, en el norte de Paris, Francia, el 19 de junio de 2023. (AP Foto/Lewis Joly, Archivo) AP

El secretario de Transporte, Sean Duffy, planea anunciar la decisión el martes por la tarde durante una visita a la planta de fabricación de Boeing en Everett, Washington, indicó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a declarar públicamente sobre la certificación antes del anuncio.

El 737 Max 10, que puede tener hasta 230 asientos, se presentó en el salón aeronáutico de París en 2017 para ayudar a Boeing a competir con su rival Airbus. Pero una serie de preocupaciones técnicas y relacionadas con la seguridad ralentizó la certificación de la versión más grande de la familia 737, el modelo más vendido de Boeing. La empresa señaló que espera realizar las primeras entregas en 2027.

La certificación del Max 10 completaría la gama de cuatro modelos 737 Max de Boeing y representaría otro hito en los esfuerzos de la empresa por restaurar su reputación y su estabilidad financiera tras años de desafíos en seguridad, calidad y producción. La FAA autorizó en agosto el Max 7, un modelo más pequeño, para operaciones de aerolíneas.

Las dificultades de Boeing han sido particularmente agudas desde que dos accidentes mortales vinculados al Max 8 causaron la muerte de 346 personas en 2018 y 2019 frente a la costa de Indonesia y en Etiopía, respectivamente. En 2024, un panel se desprendió en pleno vuelo de un Max 9 de Alaska Airlines, lo que reavivó el escrutinio sobre las prácticas de fabricación y seguridad de Boeing.

El Max 10 está destinado a competir con la familia de modelos A321neo de Airbus, que entró en servicio en 2017. El A321neo, un avión de gran tamaño, puede transportar a más pasajeros y volar más lejos sin repostar que el Max 10.

Aun así, Boeing diseñó el avión de pasillo único para transportar a más pasajeros mientras consume menos combustible que aeronaves más antiguas, una combinación que podría resultar atractiva para las aerolíneas que enfrentan el vertiginoso aumento de los costos del combustible para aviones en medio de la guerra de Estados Unidos con Irán. Esos costos en alza han añadido presión a las aerolíneas para el control de gastos.

Tras los accidentes mortales del Max 8, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) reformó la manera en que certifica los aviones de Boeing. Pero en los últimos 18 meses, la agencia ha ido relajando gradualmente algunas de sus restricciones sobre la empresa, aumentando el límite de cuántos aviones puede producir Boeing. En julio, la FAA también dijo que Boeing volvería a estar autorizada a asumir la responsabilidad de certificar todos sus aviones 737 Max y 787.

Más recientemente, un 737 Max 8 de FlyDubai sobrevivió a un descenso extremo que sometió a la aeronave a fuerzas muy por encima de aquellas para las que fue diseñada. Las autoridades señalaron que el copiloto intentó secuestrar el avión y estrellarlo, pero la aeronave aterrizó después sin incidentes en Arabia Saudí.

En una conferencia para inversionistas el mes pasado, el director general de Boeing, Kelly Ortberg, dijo que el Max 10 representaba aproximadamente el 30% de la cartera de pedidos pendientes del 737 de Boeing. En el sitio web de la empresa se indica que su cartera total pendiente del 737 es de alrededor de 4.500 aeronaves.

La instalación de Everett ofrece a Boeing flexibilidad adicional porque el Max 10 es más largo que otras variantes de la familia 737 Max. Ortberg explicó que el avión no podía colocarse en la línea de producción en Renton, Washington, donde Boeing fabrica el 737, pero sí podía acomodarse en Everett. Eso permitiría que Boeing produzca una mayor combinación de aeronaves más largas a medida que incrementa la producción, sostuvo Ortberg.

Entre los principales clientes del Max 10 figuran United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines y Ryanair. Alaska Airlines se sumó a esa lista en enero, al encargar 105 Max 10, con opciones para 35 más.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP