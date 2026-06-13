Trump hablará en el G7 sobre desminado del estrecho de Ormuz; crece confianza en pacto con Irán

Por separado, la televisión estatal iraní reportó que las ceremonias fúnebres del exlíder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, abatido en el ataque inicial de la guerra, se celebrarán en julio.

Un alto funcionario de Estados Unidos, que habló con periodistas bajo la condición de mantener el anonimato conforme a las reglas establecidas por la Casa Blanca, indicó que Trump también planeaba reunirse al margen de la cumbre del G7, que comienza el lunes, con los mandatarios de Egipto, Qatar y Emiratos Árabes Unidos para discutir los esfuerzos para poner fin a la guerra.

El Reino Unido y Francia, ambos miembros del G7, han expresado interés en ayudar con el desminado de la crucial vía marítima una vez que el conflicto culmine. El funcionario señaló que ambos tienen de antemano algunos buques militares en el mar que podrían participar en el proceso de retiro de minas.

Por el momento se desconoce cuántas minas hay en el estrecho, que Irán ha controlado de facto desde poco después que comenzó la guerra, prácticamente paralizando los envíos de petróleo y gas natural desde el golfo Pérsico. Estados Unidos bloqueó los puertos iraníes en respuesta. Un frágil alto el fuego está en vigor desde el 7 de abril.

El primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif comentó que se espera que un acuerdo destinado a poner fin a la guerra se concrete en un plazo de 24 horas. Pakistán se estaba preparando para la firma electrónica del acuerdo, a la que seguirán conversaciones a nivel técnico la próxima semana.

El alto funcionario de Estados Unidos tomó nota de los comentarios optimistas de Sharif. Estados Unidos cree que lo que está sobre la mesa para Irán es un “acuerdo muy sólido”, dijo el funcionario, pero evitó especular sobre cuándo podría firmarse.

Irán dio señales de cautela.

“Aunque no ocurrirá mañana, no puede descartarse la posibilidad de que tenga lugar en los próximos días”, subrayó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, en un comunicado difundido por la televisión estatal iraní.

Baghaei añadió que el memorando de Islamabad que se está discutiendo se centra en poner fin a la guerra y que “en esta etapa, se ha decidido que no habrá discusión sobre el tema nuclear”.

El programa nuclear de Irán y su uranio altamente enriquecido han estado durante mucho tiempo en el centro de las tensiones con Estados Unidos e Israel y han sido una fuente internacional de preocupación.

Tres funcionarios regionales dijeron el viernes, bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las negociaciones, que esperaban una ceremonia de firma en los próximos días luego que funcionarios en Washington y Teherán aprueben el acuerdo.

El aparente avance se produjo después que Irán intercambiara fuego con Estados Unidos e Israel a principios de semana, lo que amenazó con romper un frágil alto el fuego y llevar a Oriente Medio de vuelta a una guerra a gran escala.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, publicó el viernes en X que un acuerdo “nunca ha estado más cerca”. Trump, quien ha afirmado en múltiples ocasiones en las últimas semanas que los países estaban al borde de un pacto, compartió la publicación de Araghchi en redes sociales.

Trump indicó el jueves que había avances significativos en las negociaciones, horas después de amenazar con apoderarse de la industria petrolera de Irán.

Jamenei será enterrado en el más sagrado de los santuarios chiíes

Las ceremonias fúnebres de Jamenei serán en julio, reportó la televisión estatal del país. Los actos de funeral, entierro y despedida de Jamenei se realizarán entre el 4 y el 9 de julio durante Muharram, un periodo tradicional de duelo en el calendario musulmán chií.

A Jamenei lo sucede su hijo, Moytabá, a quien se considera aún menos dispuesto a ceder.

Se espera que las ceremonias fúnebres comiencen en Teherán, y la procesión se trasladará a Qom, bastión de muchos clérigos chiíes de alto rango, y luego a Mashhad, ciudad natal de Jamenei. Allí será enterrado en el Santuario del Imán Reza, considerado el lugar más sagrado entre los devotos chiíes.

Los funerales de la hija de Jamenei y de su yerno, también muertos en el ataque de febrero, serán el mismo día.

Jamenei remodeló la República Islámica tras asumir el mando después de la muerte del ayatolá Ruhollah Jomeini en 1989. Jomeini fue el ideólogo fogoso y carismático que encabezó el derrocamiento del sha e instauró el gobierno de clérigos musulmanes chiíes.

Jamenei gobernó durante mucho más tiempo que Jomeini. Amplió en gran medida la clase clerical chií y convirtió a la Guardia Revolucionaria paramilitar en el organismo más importante que sostenía su poder. La Guardia se transformó en un coloso militar y empresarial, la fuerza más selecta del país y responsable de su arsenal de misiles balísticos.

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Magdy reportó desde El Cairo y Madhani desde Washington. La periodista de The Associated Press Michelle L. Price contribuyó a este despacho desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP