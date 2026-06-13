Dentro de la multitud atraída por la inusual noche de UFC de Trump en la Casa Blanca

Los miembros de la audiencia vitorean y abuchean durante una conferencia de prensa de la UFC en el Monumento a Lincoln, antes de la pelea del domingo en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el viernes 12 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Allison Robbert) AP

La conferencia de prensa del viernes por la noche presentó a los peleadores que se preparan para enfrentarse el domingo en el Octágono construido fuera de la Casa Blanca. Pero también fue una oportunidad para ver a los aficionados de la UFC que han abarrotado Washington y han soportado relámpagos, humedad e insectos por el espectáculo.

Tracy Philbeck y su hijo Levi viajaron en auto desde Charlotte, Carolina del Norte, con un grupo de amigos para apoyar a su peleador favorito, el estadounidense Justin Gaethje, en el próximo combate por el título de peso ligero contra el georgiano Ilia Topuria.

“Escucharán a un águila gritar cuando Justin Gaethje gane”, bromeó entre risas el mayor de los Philbeck.

David Halstead viajó desde Albany, en Australia Occidental, para ver el deporte que ha amado durante una década. Halstead comentó que Trump, quien asiste con regularidad a las peleas, “puso a la UFC en el mapa”.

La UFC ha dicho que gastó 60 millones de dólares en las festividades de este fin de semana, y el presidente republicano lo ha promocionado como “el mejor espectáculo del mundo”.

El Public Integrity Project describió el evento como un “uso privado, comercial y corrupto de nuestros monumentos nacionales más sagrados para beneficio privado” en una demanda que el grupo de vigilancia presentó para intentar impedir que se realizara en terrenos federales. Un juez federal dictaminó el viernes que la Casa Blanca podía seguir adelante.

Solo alrededor de 1 de cada 10 adultos en Estados Unidos se considera aficionado a las artes marciales mixtas, según una encuesta de Ipsos Sports realizada en febrero y marzo. Ese sondeo sugiere que los aficionados a las MMA tienden a ser hombres y no blancos. Es más probable que se identifiquen como republicanos que como demócratas.

“Una idea equivocada es que todos los que ven la UFC apoyan a Trump, pero no es así”, afirmó Ricardo Rodríguez, de 24 años, al explicar que le encanta la fisicalidad del deporte. “La gente también espera un nocaut cada vez”, añadió.

Ellie Louizes, que practica muay thai, o kickboxing tailandés, y artes marciales de jiu-jitsu, condujo desde Daytona Beach, Florida, con su novio, Jacob Purvis.

Las aficionadas a las MMA son minoría. Pero Louizes señaló que conoce a muchas mujeres que empiezan a ver el deporte a través de sus parejas masculinas. Indicó que “las peleadoras suelen ser mucho más agresivas” que los hombres.

Aficionados desestiman críticas por la Casa Blanca como sede

Los aficionados en el Monumento a Lincoln desestimaron las críticas sobre que los combates se celebren en la Casa Blanca.

Celebrar peleas en la “Casa del Pueblo”, expresó Tracy Philbeck, “se remonta a los tiempos de Teddy Roosevelt”.

Roosevelt realizaba con regularidad sesiones de sparring en la Casa Blanca, aunque no eran combates formales y públicos con premio. Era un boxeador aficionado entusiasta que había boxeado en Harvard y continuó con el deporte durante gran parte de su vida.

Los aficionados al boxeo también constituyen una gran parte de la base de seguidores de la UFC.

En un evento comunitario patrocinado por la UFC esta semana en la Midtown Youth Academy del Distrito de Columbia, la directora ejecutiva del gimnasio de boxeo estaba ayudando con una visita del peleador de la UFC Randy Brown, quien hizo sparring con más de una docena de adolescentes y preadolescentes locales.

Consultada sobre su afición personal por la UFC, Lee dijo que no la había visto mucho. Pero al final de la visita de Brown, se subió al ring con el peleador profesional y lanzó algunos golpes por su cuenta.

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La periodista de The Associated Press Linley Sanders contribuyó a este reportaje.

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FUENTE: AP