EEUU acusa a Ticketmaster de monopolizar mercado de boletos para conciertos

David Dahlquist, abogado de la división antimonopolio del Departamento de Justicia, señaló en su alegato inicial que Estados Unidos y 39 estados confían en que el jurado federal de Manhattan ponga fin al monopolio y recompense a los artistas y a los consumidores con un mercado competitivo que les deje más dinero.

“Este caso trata sobre el poder, el poder de un monopolista para controlar la competencia”, declaró Dahlquist, agregando que “hoy, la industria de boletos para conciertos está estropeada”.

David Marriott, al argumentar en nombre de las compañías, rebatió las afirmaciones del gobierno.

“Dejaremos que los números hablen por sí solos”, indicó Marriott agregando: “No tenemos poder de monopolio”.

El juez Arun Subramanian les ha indicado a los jurados que se presentarán pruebas durante las próximas seis semanas antes de que deban decidir si Live Nation y Ticketmaster violaron las leyes antimonopolio.

El juicio se deriva de una demanda presentada en 2024 que acusa a las compañías de dominar la industria asfixiando a los competidores y controlando todo, desde la promoción de conciertos hasta la venta de entradas.

Ticketmaster, que se fundó en 1976 y se fusionó con Live Nation en 2010, es el mayor vendedor de entradas del mundo en música en vivo, deportes, teatro y más.

Dahlquist señaló que el vendedor de entradas desató indignación en noviembre de 2022 cuando su sitio se cayó durante un evento de preventa para una gira de Taylor Swift.

La empresa apuntó que el sitio se vio desbordado tanto por fans como por bots que se hacían pasar por consumidores para acaparar entradas y revenderlas en sitios secundarios. El fiasco provocó audiencias en el Congreso y proyectos de ley en legislaturas estatales destinados a proteger mejor a los consumidores.

Dahlquist denunció que las prácticas anticompetitivas de Live Nation incluyen el uso de contratos a largo plazo, de entre cinco y siete años, para impedir que los recintos elijan a rivales y bloquear que los recintos utilicen a múltiples vendedores de entradas.

La disputa entre Ticketmaster y artistas y fans se remonta a tres décadas. Pearl Jam arremetió contra la empresa en 1994, años antes de la fusión con Live Nation, aunque el Departamento de Justicia finalmente declinó iniciar un proceso penal.

Live Nation insiste en que son los artistas y los equipos quienes los precios y deciden cómo se venden las entradas.

Marriott sostuvo que Live Nation es el mayor apoyo del mundo para los artistas musicales, al permitir que 159 millones de personas en 2025 vieran a 11.000 artistas en 55.000 conciertos.

Afirmó que el gobierno ha exagerado cuánto ganan las compañías, incluso al decir que Ticketmaster se embolsa 7 dólares por entrada, cuando en realidad recibe 5 y le quedan menos de 2 después de gastos.

Live Nation y Ticketmaster, aseguró, “se dedican a alegrarle la vida a la gente".

