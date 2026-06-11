EEEU espera que Folarin Balogun y otros delanteros acaben con su sequía goleadora en el Mundial

ARCHIVO - El atacante estadounidense Folarin Balogun celebra tras marcar un gol ante Canadá durante la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, el 18 de junio de 2023, en Las Vegas. (AP Foto/John Locher) AP

Balogun podría haberse quedado con Inglaterra, donde creció y con la que comenzó su carrera internacional en la Sub21. También consideró jugar para la Nigeria de sus padres.

Pero hace tres años, el delantero decidió representar al país en el que nació — y en lugar de quedar relegado detrás de Harry Kane y Ollie Watkins con los Tres Leones es probable que Balogun, de 24 años, sea un jugador importante para los estadounidenses en su Mundial en casa.

“Siento que mi recorrido individual ahora cierra un poco el círculo, al acercarse el Mundial. Especialmente con el Mundial aquí, la oportunidad de representar a mi nación frente a una afición local va a ser algo especial para mí, para mi familia, para mis amigos y para el equipo", dijo Balogun en la base de entrenamiento de Estados Unidos en el condado de Orange, California. "Sin duda lo espero con muchas ganas, y me siento muy orgulloso”.

La decisión de Balogun fue un golpe maestro para Estados Unidos por su pegada: marcó 19 goles con el Mónaco de la Ligue 1 esta temporada. Pero también porque desempeña un papel que el equipo estadounidense históricamente ha tenido dificultades para cubrir.

Desde que Estados Unidos comenzó a clasificarse de manera regular a los mundiales hace casi cuatro décadas, un gran problema ha impedido que los estadounidenses den un paso más: no tienen gol.

Una nación rebosante de atletas de clase mundial en todo el espectro deportivo ha tenido problemas para producir depredadores del área.

Estados Unidos facturó tres goles en cuatro partidos en el Mundial de Qatar hace cuatro años, y solo uno fue de un delantero. Es un problema generacional: en sus últimos ocho mundiales desde 1990, los estadounidenses han marcado unos exiguos 28 tantos en 30 partidos.

Pero los atacantes que probablemente encabecen la formación estadounidense este mes están ansiosos por demostrar que pueden cambiar las cosas, empezando por el debut de Estados Unidos ante Paraguay el viernes por la noche.

Balogun y el también delantero Ricardo Pepi cuentan con credenciales sólidas en clubes europeos, y llegan al Mundial en buena forma; Pepi viene de una temporada de 19 goles con el PSV Eindhoven.

Haji Wright, oriundo de Los Ángeles, anotó ese único gol de delantero para Estados Unidos en Qatar, aunque quizá lo hizo accidentalmente. Ha mejorado desde entonces, al sumar 18 goles la temporada pasada para un Coventry que ascendió a la Liga Premier.

“Vemos esto como una oportunidad fantástica de jugar frente a nuestro país. Dejando de lado la presión, lo vemos más como una oportunidad”, Pepi, quien viste el dorsal 9.

Estados Unidos no tiene que depender únicamente de sus delanteros para anotar, por supuesto. El extremp Christian Pulisic sigue siendo probablemente el jugador con más talento ofensivo con la camiseta de Estados Unidos pese a su sequía goleadora, que terminó recientemente, mientras que el volante Weston McKennie aporta con regularidad en ataque tanto en su club como con la selección.

“Siento que ahora tenemos más profundidad. Tenemos una plantilla realmente, realmente profunda. Siento que podemos ser muy peligrosos en todas las áreas del ataque, ya sea en la elaboración, en la transición o teniendo el balón en la mitad del rival. Creo que ahora somos más completos”, indicó el mediocampista Gio Reyna.

Pero los delanteros productivos suelen ser vitales para cualquier proyecto, y los tres de Estados Unidos ambicionan destaparse con la selección en un Mundial.

Pepi tiene 13 goles en 37 apariciones con Estados Unidos. Wright suma siete goles en 20 apariciones, incluida la única experiencia mundialista del grupo.

“En ciertos aspectos, (este Mundial) se siente más grande, al estar aquí con nuestra familia y amigos. Sí añade un poco de presión adicional, pero creo que eso es algo bueno. Nos obliga a rendir de maneras que quizá no sabíamos que éramos capaces de lograr”, expresó Wright.

Balogun ha marcado nueve goles en 27 partidos e incluso anotó un gol contra Paraguay el pasado noviembre.

Balogun es la opción más atractiva del grupo, y anotó durante la victoria de Estados Unidos en un amistoso ante Senegal hace dos semanas. El capitán y defensor Tim Ream dice que Balogun es probablemente “el más molesto” de los delanteros estadounidenses a la hora de defenderlo en los entrenamientos.

“Es muy rápido con sus movimientos", destacó Ream. "Es físicamente fuerte y parece deslizarse entre la gente. Es capaz de aguantar el balón, incorporando a otros al juego. Su movimiento a la espalda, estar bien posicionado y ponerse en situación de remate es algo que hemos estado pidiendo a gritos desde hace mucho tiempo. Él aporta eso”.

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FUENTE: AP