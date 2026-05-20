Edward Cabrera sale de juego de Cachorros ante Cerveceros por ampolla en dedo medio

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Edward Cabrera, lanzador dominicano de los Cachorros de Chicago, labora en el duelo del miércoles 20 de mayo de 2026 ante los Cerveceros de Milwaukee (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Cabrera se fue del montículo acompañado por un preparador físico después de realizar un solo pitcheo en la cuarta entrada, una recta de 92,5 mph a Joey Ortiz.

Los Cachorros se han visto muy afectados por las lesiones este año, especialmente en su rotación. Matthew Boyd está trabajando para volver después de someterse a una cirugía en la rodilla izquierda.

Cade Horton está fuera por el resto de la temporada debido a una operación en el codo, y Justin Steele tiene un calendario incierto después de sufrir un contratiempo en su recuperación de una lesión de codo.

A Cabrera se le cargaron cuatro carreras, incluida una limpia, y cuatro hits. El dominicano ponchó a dos y dio dos bases por bolas.

Cabrera fue adquirido en enero, mediante un canje con Miami. Tuvo problemas repetidos con ampollas en el dedo medio de la mano derecha durante su etapa con los Marlins.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP