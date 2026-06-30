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Edman pega jonrón y Roberts logra su victoria 1.000 en triunfo 9-3 de Dodgers ante A's

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Tommy Edman conectó cuatro hits, incluido su primer jonrón de la temporada, y Dave Roberts se convirtió en el mánager más rápido en la historia en alcanzar 1.000 victorias en su carrera después de que los Dodgers de Los Ángeles vencieran el martes por 9-3 a los Atléticos.

Tommy Edman, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra tras conectar un jonrón de tres carreras durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos, el martes 30 de junio de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Sara Nevis)
Tommy Edman, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra tras conectar un jonrón de tres carreras durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos, el martes 30 de junio de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Sara Nevis) AP

El venezolano Miguel Rojas también pegó un jonrón para ayudar a los Dodgers a su cuarta victoria consecutiva y la séptima en ocho juegos. Edman impulsó cuatro carreras, mientras que Mookie Betts añadió tres hits.

Edman, quien se perdió los primeros 73 juegos de la temporada mientras se recuperaba de una cirugía en el tobillo derecho, castigó una slider al primer lanzamiento del abridor de los A’s, Jeffrey Springs, para un jonrón de tres carreras en la tercera entrada. Edman también conectó un hit en la quinta y luego agregó un sencillo impulsor en la séptima.

Roberts se convirtió en el 69.º mánager en la historia en llegar a 1.000 victorias y el que más rápido lo logró. Roberts alcanzó su victoria histórica como mánager en 1.606 juegos. Cap Anson, el siguiente más rápido, necesitó 1.641 juegos y consiguió su victoria número 1.000 en 1893.

Justin Wrobleski (10-2) logró un récord personal con 11 ponches en siete entradas y permitió tres carreras y siete hits sin otorgar bases por bolas. Brock Stewart y Wyatt Mills retiraron a tres bateadores cada uno.

Springs (3-8) permitió seis carreras y ocho hits en 5 1/3 entradas.

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