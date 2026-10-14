Edificio que alberga restaurante más antiguo de Londres es donado a agencia conservacionista

El restaurante Rules en Londres el 14 de octubre del 2026. (AP foto/Alberto Pezzali) AP

Rules, fundado en 1798 por Thomas Rule como bar de ostras cuando Europa estaba convulsionada tras la Revolución Francesa, ha sobrevivido al Imperio británico, la Segunda Guerra Mundial e incluso a planes para un nuevo trazado vial que habrían supuesto su demolición.

Su menú se amplió para incluir platos tradicionales británicos y el restaurante recibió a generaciones de figuras destacadas, desde Charles Dickens hasta Charlie Chaplin, de David Bowie a Madonna. El rey Eduardo VII incluso se reunía allí con sus amantes.

Ahora, J-P Mayhew, propietario desde hace cuatro décadas del edificio que alberga Rules, ha tomado la decisión altruista de donar el 34-35 de Maiden Lane, en el bullicioso Covent Garden del centro de Londres, al National Trust, institución británica que se remonta a 1895.

“Hay pocos restaurantes en el mundo que hayan resistido el paso del tiempo como Rules. El Trust protegerá este lugar de una manera que nadie más podría, preservando sus ladrillos y su estructura, su famoso interior y también su atmósfera invisible”, declaró Mayhew el miércoles.

La organización benéfica, que busca salvar sitios importantes y a la vez abrirlos para que todos puedan disfrutarlos, señaló que la donación de 11 millones de libras (14 millones de dólares) asegurará el futuro de un edificio donde “los reyes cenaban y escritores y políticos conspiraban”.

Junto con el edificio, la donación incluye objetos como registro de visitantes, menús, caricaturas, fotografías, vitrales y letreros. El obsequio también incluye el alquiler anual del negocio del restaurante, que seguirá en funcionamiento y cuyos ingresos se destinarán cada año a labores de conservación.

El Trust lo describió como un “raro ejemplo de patrimonio vivo”, donde tanto la estructura histórica como el uso original del edificio permanecen intactos.

“Este lugar es una pieza extraordinaria de historia viva, con sus rincones donde los reyes cenaban y escritores y políticos conspiraban, y con las tradiciones que mantuvo vivas a través de guerras y convulsiones", indicó Hilary McGrady, directora general del National Trust

"Ha desafiado las probabilidades para seguir en pie hoy, con las puertas aún abiertas y el bizcocho de melaza todavía en el menú”, añadió.

Entrar al restaurante es como retroceder a un Londres que ya desapareció, con interiores suntuosos y coloridos. El menú es abundante y, en muchos casos, de la vieja escuela inglesa: es poco probable que queden decepcionados los aficionados a los pasteles de carne y riñón, a la pintada y, por supuesto, a los postres, como el pudín de caramelo pegajoso y el crumble de manzana.

Hay salas que llevan el nombre del poeta John Betjeman, quien pronunció un encendido discurso en defensa de la “atmósfera invisible” del restaurante cuando la autoridad gobernante de Londres de entonces planeó ampliar en 1971 la cercana arteria de Strand, lo que habría llevado a la demolición de Rules.

También hay una sala que lleva el nombre de uno de los clientes más fieles del restaurante, el escritor Graham Greene, quien celebraba allí comidas de cumpleaños y lo incluyó en su novela “El fin de una aventura”.

El propietario del restaurante, Ricky McMenemy, que ha trabajado allí durante 35 años, pasará a ser inquilino comercial del National Trust.

“Como negocio independiente, esto nos da tanto seguridad como tranquilidad de que nuestro hogar estará en muy buenas manos y quedará protegido y resguardado de aquí en adelante", señaló McMenemy.

"Como ya hemos establecido una relación de trabajo muy cordial con el Trust, esperamos con ilusión otros dos siglos en este, nuestro hogar”, agregó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP