Ed Sheeran, Global Citizen, CBGB y All Things Go cancelan conciertos por mal tiempo

ARCHIVO - Ed Sheeran actúa en el New Orleans Jazz & Heritage Festival de 2023 en Nueva Orleans, el 29 de abril de 2023. (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo) AP

El promotor de conciertos Messina Touring manifestó en un comunicado el viernes: “Debido a las severas advertencias meteorológicas vigentes en Boston y Nueva Inglaterra durante todo el fin de semana y tras consultar con las autoridades locales, hemos tomado la difícil decisión de cancelar los conciertos de Ed Sheeran en el Gillette Stadium”.

La decisión “se tomó teniendo como máxima prioridad la seguridad de los fans, el personal y todas las personas involucradas en los espectáculos”, indicó la empresa.

Se espera que la tormenta azote gran parte de la Costa Este con vientos fuertes, inundaciones costeras y lluvias intensas. El Servicio Meteorológico Nacional señaló que las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 65 mph (97 a 105 km/h) en Cape Cod, Martha’s Vineyard y Nantucket la noche del viernes, y alrededor de 50 a 55 mph (80 a 89 km/h) en el área de Boston.

La tormenta también llevó a los organizadores de los festivales Global Citizen, CBGB y All Things Go a cancelar las presentaciones en Nueva York previstas para este fin de semana. Global Citizen, que ya había recaudado casi 210 millones de dólares este año para sus esfuerzos contra la pobreza, iba a tener como artistas principales este año a Ms. Lauryn Hill y a su compañero de Fugees, Wyclef Jean.

All Things Go en Nueva York iba a incluir presentaciones de Zara Larsson, Lola Young, Brandi Carlile, Carly Rae Jepsen y otros, mientras que entre los artistas principales de CBCB figuraban Morrissey y Patti Smith.

Las cancelaciones son la más reciente interrupción de la gira Loop de Sheeran, después de que Macklemore fuera retirado del cartel por hacer comentarios a favor de Palestina en el escenario durante un concierto el 5 de septiembre en Nueva Jersey, y de que artistas teloneros se retiraran en solidaridad.

Sheeran comentó en un concierto el sábado en Filadelfia que quiere que su música y sus espectáculos traten sobre la unidad y la humanidad, no sobre política. Pero afirmó que los ataques en Israel del 7 de octubre de 2023 fueron horribles y calificó lo que está ocurriendo en Gaza como “catastrófico e injustificable”.

La decisión de retirar a Macklemore se tomó a instancias de Robert Kraft, propietario de los New England Patriots de la NFL y del Gillette Stadium, quien expresó en un comunicado que fue resultado de los comentarios recientes del rapero “y de un historial más amplio de retórica e imágenes antisemitas”.

Sheeran ha dicho que no fue responsable de sacar a Macklemore de la gira, y culpó al promotor del tour.

Macklemore dijo la semana pasada que donaba 1 millón de dólares para apoyar los esfuerzos de ayuda a los palestinos y pidió a Kraft que igualara la donación. Un portavoz de Kraft indicó que el multimillonario y Sheeran acordaron cada uno donar 2 millones de dólares, pero no han especificado a dónde se dirigirá el dinero.

Hasta el año pasado, el cantante de “Shape of You”, ganador del Grammy, era el artista de conciertos con mayores ingresos número 3 del milenio, según la revista de la industria Pollstar.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP