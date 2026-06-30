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Ecuador se despide de inmediato en su segundo viaje a una ronda de eliminación directa de un Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un paso dominante por Sudamérica, una camada de jugadores en algunos de los mejores clubes del planeta y un bloque defensivo de primer nivel pusieron a soñar a Ecuador con reescribir su historia en los mundiales. El despertar en el Estadio Azteca fue amargo.

Con la mira puesta en su primer triunfo en un partido de eliminación directa del Mundial y durante apenas su segundo viaje a las rondas de ganar o morir, una selección ecuatoriana que se clasificó como segunda en Conmebol se despidió de la Copa del Mundo el martes, al caer 2-0 ante México en los dieciseisavos de final.

El conjunto del entrenador argentino Sebastián Beccacece terminó como víctima del propio sistema que lo llevó hasta el Mundial tras una marcha sin precedentes para La Tri en la eliminatoria sudamericana. Sacando provecho de la talla y la fortaleza de su plantel, el técnico privilegió a una defensa que se clasificó al Mundial luego de permitir apenas cinco anotaciones en 18 partidos en Sudamérica.

El problema para Ecuador fue traducir su éxito defensivo en triunfos. En la eliminatoria terminó con 14 goles a favor en 18 encuentros y, ya en el Mundial, tuvo muchos más problemas para encontrar el arco rival. Las dos anotaciones en su último partido de la fase de grupos ante Alemania fueron su total, su boleto a los dieciseisavos de final y su mejor anécdota

Su privilegiada defensa, esa que está anclada por Piero Hincapié del Arsenal campeón de la Premier y Willian Pacho del PSG monarca de Europa, no pudo con todo el trabajo. Permitieron apenas una anotación en sus primeros dos compromisos del Mundial. El problema es que el ataque —que encabeza el veterano Enner Valencia de 36 años— no consiguió ninguno.

La falta de pólvora le pasó a Ecuador una cuenta muy cara. La defensiva permitió cuatro goles, una cuesta demasiado inclinada para una ofensiva que brilló por su ausencia. Ahora, Ecuador se convirtió en el primer equipo de Conmebol en ser eliminado por una selección de CONCACAF en un Mundial. Los sudamericanos habían ganado los cinco duelos anteriores.

Al final, la generación que repartió a jugadores por los mejores equipos de Europa mantuvo una actuación a la par de lo que ha mostrado Ecuador en tres de sus cuatro participaciones en Copa del Mundo, un triunfo en fase de grupos, y corazones rotos en casa.

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