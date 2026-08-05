Ecuador restablece la compra de energía eléctrica a Colombia en medio de cruce de versiones

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La importación se restableció con 288 megavatios, señaló en un comunicado el Ministerio de Energía de Ecuador. El costo fue de 0,33 centavos de dólar por kilovatio hora, lo que representa un 67% menos frente a operaciones anteriores, agregó.

Aunque el gobierno de Ecuador adjudicó las “condiciones más competitivas” a una gestión del presidente Daniel Noboa, el ministro de Energía de Colombia, Edwin Palma, rebatió esa versión en un mensaje en X y afirmó que obedece a una “decisión política” del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien está a dos días de culminar su mandato.

“No hubo gestiones del presidente Daniel Noboa. Como es de público conocimiento, ha rechazado el diálogo con el gobierno de Colombia”, escribió el ministro Palma.

En enero el gobierno colombiano frenó la venta de energía a Ecuador en medio de diferencias con su par ecuatoriano lo que derivó en una guerra arancelaria mutua.

Noboa, un empresario de derecha que cumple su segundo mandato, ha mantenido una relación tirante con Petro, mientras se ha mostrado cercano al presidente electo de signo conservador Abelardo de la Espriella, quien se posesionará este viernes.

El ministro colombiano enfatizó que la decisión obedece al principio de unión de los pueblos y no a intereses políticos. “Por eso Colombia vuelve a tender la mano al pueblo ecuatoriano”, indicó.

La energía colombiana se integra al sistema de electricidad ecuatoriano a menos de un mes de que comience el estiaje, un fenómeno climático que debido al menor abastecimiento de agua afecta su generación hidroeléctrica. Ecuador afrontó en 2024 una de las peores crisis energéticas en más de seis décadas, lo que provocó apagones de hasta 14 horas diarias. FUENTE: AP

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