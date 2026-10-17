Ecuador reinicia el bombeo de crudo colombiano por su principal oleoducto tras meses de suspensión

La medida se adopta tras meses de suspensión del bombeo de crudo por una tensión comercial con el anterior gobierno de Gustavo Petro en Colombia, y un día después de que Bogotá reinició la venta de electricidad a Quito la cual se había interrumpido por riesgo de desabastecimiento interno.

Con la reanudación del servicio de transporte de unos 11.900 barriles de crudo diarios, se retoma el proceso contractual bilateral vigente desde 2024”, indicó Petroecuador en un comunicado.

La operación representa un ingreso de 1,4 millones de dólares mensuales para el Estado ecuatoriano y proyecta ingresos anuales de más de 16 millones de dólares, agregó la empresa petrolera.

Desde la ciudad de Lago Agrio, en la Amazonía ecuatoriana, el petróleo recorre cerca de 500 kilómetros por el SOTE hasta el terminal de exportación en Esmeraldas, en la costa del Pacífico.

Petroecuador sostuvo que el oleoducto opera a plena capacidad y que la producción nacional se mantiene estable con un total de 371.599 barriles por día.

La reactivación ocurre tras una disputa comercial entre Ecuador y Colombia a inicios de 2026, cuando el gobierno de Daniel Noboa impuso primero una tasa del 30% a productos colombianos que se elevó hasta el 100%. También aumentó el costo por el transporte de petroleó ocasionando que Bogotá suspenda el servicio.

Noboa alegó se trata de una tasa de seguridad por la supuesta falta de control de la frontera del lado colombiano.

Esa versión fue negada por el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro, que respondió con gravámenes recíprocos sobre bienes ecuatorianos.

La Comunidad Andina ordenó en mayo levantar las restricciones y aranceles mutuos, y ambos gobiernos comenzaron a desmontar progresivamente las barreras.

FUENTE: AP