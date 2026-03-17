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Ecuador reconoce bombardeos contra grupos irregulares en su propio territorio y no en Colombia

QUITO (AP) — Ecuador reconoció el martes que ha ejecutado ataques contra grupos armados colombianos que han ingresado a su territorio y rechazó haber hecho operaciones en suelo colombiano.

Personal de la Fuerza Aérea destruye una pista de aterrizaje que sospechan que está siendo utilizada por aeronaves ilícitas, en Milagro, Ecuador, el lunes 16 de marzo de 2026. (AP Foto/César Muñoz)
Personal de la Fuerza Aérea destruye una pista de aterrizaje que sospechan que está siendo utilizada por aeronaves ilícitas, en Milagro, Ecuador, el lunes 16 de marzo de 2026. (AP Foto/César Muñoz) AP

Consultada sobre la denuncia de Colombia de que Ecuador ha bombardeado a ese país, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld aseguró en declaraciones a la red de televisión Teleamazonas que su país “tiene operaciones de ataque a campamentos de grupos irregulares” que no son ecuatorianos y aclaró que “son grupos que pasan nuestra frontera desde Colombia y están ubicados en territorio ecuatoriano”.

El presidente colombiano Gustavo Petro denunció la noche del lunes que “ha aparecido una bomba tirada desde un avión... muy en la frontera con Ecuador” y destacó que el hallazgo concuerda con sus sospechas de que “están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados”.

El mandatario colombiano no presentó evidencia, pero anticipó que divulgaría un video grabado desde Ecuador y añadió que le ha pedido a su par estadounidense Donald Trump que “actúe, llame al presidente de Ecuador (Daniel Noboa), porque no queremos ir a una guerra”.

En su cuenta de X, Noboa afirmó: “Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo” y precisó que continuará “bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”.

“Nadie quiere una guerra”, dijo la canciller ecuatoriana, pero advirtió que Ecuador no está dispuesto a que grupos criminales “sigan desarrollando, creciendo, amedrentando a la población (ecuatoriana) y creando violencia”.

Crisis arancelaria

La denuncia de la víspera de Petro agudizó la crisis entre los dos países que desde inicios de año mantienen una guerra arancelaria luego de que Noboa reclamó la presunta falta de acción del gobierno colombiano para combatir la ilegalidad y el ingreso de drogas desde ese país, además de un déficit comercial de unos 850 millones de dólares.

Ecuador aumentó los aranceles a fines de ese mes al 30% a todos los productos colombianos y luego al 50%, en lo que denominó una tasa de seguridad.

Colombia, que ha negado el descuido de su frontera y afirma que ha desplegado a unos 11.000 militares al sector, respondió con tasas recíprocas, lo que ha dejado a empresarios, comerciantes y transportistas en medio del conflicto y afectados severamente.

Horas antes de la denuncia de Petro, Ecuador informó que iniciaría un diálogo con Colombia para buscar una solución a la crisis arancelaria en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

FUENTE: AP

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