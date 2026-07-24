Ecuador firma TLC con Canadá; más de 600 productos no pagarán arancel en ese mercado norteamericano

Para que el acuerdo entre en vigor deberá ser aprobado por el legislativo y la Corte Constitucional. En tanto, organizaciones sociales e indígenas lo rechazaron y anunciaron movilizaciones porque dicen que intensificará la extracción minera y la contaminación de fuentes de agua, y afectará a la producción agrícola.

El Ministerio de Producción y Comercio Exterior de Ecuador destacó en un comunicado que el tratado permite al país “igualar las condiciones preferenciales” de las que ya gozan sus competidores en la región, como Colombia y Perú.

La suscripción del tratado en la capital canadiense, Ottawa, tiene relevancia para el país sudamericano, que podrá acceder con su oferta exportable a un mercado de más de 40 millones de consumidores y a la décima economía más importante del mundo, destacó la Federación Ecuatoriana de Exportadores en un comunicado emitido previamente.

Sin embargo, para Carlos Novillo, dirigente de la Federación de Organizaciones Indígenas de Azuay, el acuerdo pretende “generar las condiciones para que las empresas mineras de capitales canadienses puedan lucrar y sus inversiones tengan garantías con el nuevo marco comercial”.

En rueda de prensa, Lauro Sigcha, presidente de esa federación, anunció movilizaciones hacia la Corte Constitucional sin precisar una fecha y dijo que “Ecuador tiene que hacer respetar sus bienes, su territorio y sus recursos”.

Productos que ya no pagarán aranceles son textiles, banano, cacao, camarón, frutas y hortalizas congeladas, agua mineral, flores y chocolate, entre un total de más de 600 artículos ecuatorianos beneficiados con la medida.

Otros 227 productos agrícolas calificados como “sensibles”, como el arroz, maíz, leche, carnes y azúcar, contarán con mecanismos de protección por representar “una parte significativa de la producción y del empleo agrícola del país”, destacó el ministerio de Producción. Aclaró que se mantienen la prohibición de importar ropa usada así como regulaciones para proteger la salud, el ambiente y la calidad de los productos.

En cuanto a las importaciones canadienses se beneficiarán las de trigo, celulares, productos farmacéuticos, artículos de limpieza, drones, fertilizantes, vehículos de carga, artículos de gimnasia y cultura física, entre otras.

El año pasado, la balanza comercial fue positiva para Ecuador. Las exportaciones a Canadá alcanzaron los 563 millones de dólares y las importaciones 478 millones de dólares, según cifras oficiales.

Canadá se consolidó en 2025 como el noveno mercado de destino paras las exportaciones no petroleras para Ecuador.

Ecuador suscribió en marzo un Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos, pero aún no está vigente a la espera de completar los pasos legales. Otros tratados comerciales y convenios vigentes se han suscrito con China, Costa Rica, Chile y Unión Europea.

FUENTE: AP