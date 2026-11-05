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Ecuador: exministro y presunto líder criminal llamados a juicio por crimen de candidato presidencial

QUITO (AP) — La justicia de Ecuador llamó a juicio a un exministro de Estado, al presunto líder de un peligroso grupo criminal y a otras cinco personas más acusadas de tramar una conspiración para asesinar al excandidato presidencial Fernando Villavicencio, informó la Fiscalía.

El juez de la causa Giovanny Freire decidió enjuiciar a José Serrano, exministro del Interior en la pasada administración de Rafael Correa, a Wilmer Chavarría, alias “Pipo” y presunto líder de la banda “Los Lobos”, y a otras cinco personas, a los que la Fiscalía señala como los presuntos autores mediatos del asesinato de Villavicencio.

La Fiscalía ha dicho que estas personas armaron “una estructura que permitió planificar, financiar, coordinar y ejecutar el crimen”.

Serrano, quien fue deportado desde Estados Unidos a finales de agosto, figura como el “presunto planificador” del magnicidio y se lo acusa de haber entregado información sensible de Villavicencio a integrantes de “Los Lobos”, quienes habrían ejecutado el asesinato, según el Ministerio Público. Serrano ha negado las acusaciones y ha dicho que es víctima de “persecución política”.

Ronny Aleaga, exlegislador del partido opositor Revolución Ciudadana y quien permanece fuera del país, también deberá comparecer a juicio por supuestamente coordinar “acciones para ejecutar el asesinato”, según la Fiscalía.

Chavarría, quien permanece en España y ha sido pedido en extradición por Ecuador, fue señalado por los fiscales por activar supuestamente los recursos del grupo criminal “Los Lobos”, del cual era el máximo jefe, para ejecutar el crimen del político ecuatoriano.

También fue llamado a juicio Xavier Jordán, que está preso en Estados Unidos desde mediados de septiembre a la espera de que se defina su situación migratoria. Según la entidad acusadora, “financió y planificó” el asesinato”. Villavicencio lo había señalado públicamente por supuestos actos de corrupción.

Otro de los acusados es Daniel Salcedo, recién extraditado a Estados Unidos por casos de lavado de dinero y narcotráfico, y miembros de la organización criminal.

Villavicencio fue asesinado a tiros el 9 de agosto de 2023 a la salida de un acto político durante la campaña presidencial. Fue un combativo político que presidió la comisión de Fiscalización de la Asamblea ecuatoriana, además realizó insitentes denuncias de corrupción en el sector público y fue un acérrimo crítico de Correa (2007-2017).

Por este magnicidio ya fueron sentenciados en julio de 2024 un hombre y una mujer que recibieron una pena de casi 35 años de prisión como autores materiales. Otras siete personas de nacionalidad colombiana, acusadas de participar supuestamente en el crimen, fueron asesinadas en cárceles de Guayaquil y Quito donde cumplían prisión preventiva.

FUENTE: AP

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