Ecuador esperará hasta último día para dar lista definitiva del Mundial

El técnico de Ecuador Sebastián Beccacece durante una rueda de prensa con miras al Mundial, el martes 19 de mayo de 2026, en Quito. (AP Foto/Dolores Ochoa) AP

Los defensores Willian Pacho y Piero Hincapié, por ejemplo, se aprestan a disputar la final de la Liga de Campeones con sus equipos Paris Saint-Germain y Chelsea, respectivamente, en Budapest.

“Consideramos prudente tomarnos hasta el último día para dar la lista definitiva”, dijo Beccacece. "No tenemos claridad en lo qué puede pasar en tanto juegos por delante”.

Expresó su deseo que los jugadores “lleguen sanos, lleguen bien, que puedan estar en su plenitud” para el torneo en Norteamérica.

Ante la ausencia de esos jugadores, para los dos últimos amistosos en Estados Unidos —contra Arabia Saudita el 30 de mayo y ante Guatemala el 7 de junio— Beccacece pondrá en cancha a juveniles que han sido parte del proceso de 22 meses en que ha estado frente al frente de la Trica.

Ecuador está en el Grupo E junto a Curazao, Costa de Marfil y Alemania. Debutarán contra los marfileños el 14 de junio en Filadelfia.

Consultado acerca de la expectativa en la recta final hacia el Mundial, el estratega argentino señaló que entre sus metas están “pasar de fase primero, seguir avanzando y alcanzar lo que nunca se alcanzó”.

Lo nunca alcanzado es la ronda de cuartos de final. El mejor resultado histórico de Ecuador fueron los octavos de final en Alemania 2006.

Ecuador “sin duda está para competir ante cualquier rival”, indicó Beccacece.

Cuestionado por la falta de gol, tal vez el punto más débil del equipo, reconoció que "es verdad que no hemos sido los mejores en eso, aceptamos ese desafío, ese reto de hacer lo necesario para ganar".

Ecuador se acreditó la clasificación tras quedar en segundo lugar de la tabla de las eliminatorias de Sudamérica, por detrás de la campeona mundial Argentina, aunque empezó con un descuento de tres puntos por la alineación indebida de un jugador en el proceso anterior.

En el anterior Mundial de 2022, Ecuador, dirigido por el también argentino Gustavo Alfaro, quedó fuera a las primeras de cambio. Vencieron al anfitrión Qatar en el partido inaugural. Luego empató con Holanda y cerró con una derrota ante Senegal.

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FUENTE: AP