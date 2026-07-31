Ecuador desarticula banda de narcotráfico en la que participaba un policía activo

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Tras casi un año y medio de investigaciones el secretario de Estado confirmó que en torno al caso fueron detenidas 10 personas, incluido el uniformado, tras 19 allanamientos en varias ciudades de la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, y otra en la ciudad andina de Ambato.

Reimberg indicó a la prensa que la organización operaba en “puntos estratégicos” de las provincias costeras de Esmeraldas y Manabí “para el acopio y envío” de drogas a aguas internacionales.

Además, contaba con una estructura de abastecimiento de combustible, transporte terrestre y marítimo y de seguridad que facilitaba a otras organizaciones delictivas, declaró el ministro.

El agente policial presuntamente involucrado sería el encargado de administrar “la bodega de combustible y el abastecimiento para las embarcaciones utilizadas” en las actividades ilícitas, precisó posteriormente un comunicado de la policía.

Según las investigaciones, la red tendría relación con importantes incautaciones de cocaína efectuadas en 2025, así como 142 tanques de combustible, tres embarcaciones, un camión, armas de fuego y municiones, añadió el reporte.

De acuerdo con las autoridades, en los últimos años Ecuador dejó de ser un país de tránsito para convertirse en un centro logístico de acopio, almacenamiento y distribución de drogas por su posición estratégica en la denominada ruta del Pacífico, usada para el trasiego hacia Estados Unidos, Centroamérica y Europa.

Al menos el 80% de los narcóticos que llegan a suelo ecuatoriano provienen de Colombia, en la frontera norte, según la Organización de las Naciones Unidas. Ecuador incautó 214 toneladas de drogas en 2025 y 80 en el primer semestre de este año, según cifras oficiales. FUENTE: AP

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