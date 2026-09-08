Ecuador decomisa cuatro toneladas de drogas con apoyo de Estados Unidos

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“Ecuador y Estados Unidos estamos trabajando con inteligencia compartida”, dijo el ministro del Interior ecuatoriano John Reimberg. En rueda de prensa destacó qué tras una operación de 48 horas la policía decomisó “cinco embarcaciones, cuatro toneladas de drogas, 16 fusiles, 6.000 municiones, boyas con GPS” y que en torno al caso cuatro personas fueron detenidas en la localidad pesquera de Posorja, 336 kilómetros al suroeste de Quito.

Reimberg no detalló si militares de Estados Unidos participaron en esa acción. En marzo ambos países iniciaron operaciones militares conjuntas para combatir a grupos del crimen organizado y garantizar la seguridad en la región.

Este reciente golpe se produjo poco después que el Comando Sur de Estados Unidos informó que sus efectivos en el Pacífico habían destruido un barco de la banda criminal Los Choneros que actuaba como surtidor de combustible en medio del mar para actividades de narcotráfico. Esa embarcación, de la que no se conoce su nombre, es la quinta hundida en menos de dos semanas por efectivos estadounidenses.

Sin hacer una alusión directa a ese hecho, Reimberg, destacó que el mar ya no es un refugio para los narcotraficantes” y advirtió que cada embarcación que “utilicen para transportar droga, cada punto de abastecimiento y cada estructura logística que sostenga este ilícito negocio será detectada, perseguida y neutralizada”.

Precisó que con esas acciones “no estamos atacando a pescadores ni a ciudadanos honestos, estamos atacando la logística del narcotráfico”.

En las últimas dos semanas también fue destruido en el Pacífico el pesquero “María Candelaria” de acuerdo con información del Comando Sur, en coordinación con las autoridades ecuatorianas, cuya armada localizó a los 26 tripulantes, que llegaron el domingo a la ciudad portuaria de Manta.

Igual suerte corrieron los barcos Conquista II, el OM2 y Los Tres Hermanos. Sus ocupantes también fueron rescatados. El Comando Sur los identificó en X como “estaciones flotantes de reabastecimiento para múltiples embarcaciones dedicadas a operaciones ilícitas de tráfico de drogas”. Los cinco pesqueros, fueron vinculados a Los Choneros, banda criminal a la que Estados Unidos considera una organización terrorista extranjera. A estos casos se suman los de otras tres embarcaciones, cuyos tripulantes aseguran que fueron interceptados por fuerzas estadounidenses este año. En el caso del “Fiorella”, el barco y ocho pescadores continúan desaparecidos desde enero. FUENTE: AP