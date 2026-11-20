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Jolín Bazán, de 31 años, condenado a cadena perpetua en Perú por el secuestro de un empresario, fue detenido la víspera en “un resort de lujo” de Playa Azul, localidad costera de Tonsupa, provincia de Esmeraldas, dijo el Ministerio del Interior peruano en un comunicado.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, dijo la noche del jueves en su cuenta de X que la captura se logró tras una coordinación con la policía peruana y la división de investigación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados. Añadió que se decomisaron teléfonos celulares, equipos informáticos y dinero.

El Ministerio del Interior peruano ofrecía 87.000 dólares por información que permitiera la captura de Bazán desde septiembre. Las autoridades peruanas afirman que Bazán continuaba dirigiendo actividades delictivas desde el extranjero, incluidas extorsiones, asesinatos por encargo, secuestros y minería ilegal.

Bazán fue condenado por el secuestro y posterior asesinato del empresario Manuel Rodríguez, ocurrido en 2022 en la ciudad de Trujillo, en el norte peruano. Bazán fue uno de los responsables sentenciados a cadena perpetua por secuestro agravado.

También fue socio de otra banda criminal llamada Los Pulpos antes de fundar su propia organización, La nueva jauría. Ambas bandas se fundaron en Trujillo, la tercera ciudad de Perú y epicentro del crimen, sobre todo de la extorsión, hace más de tres décadas.

El ministro del Interior peruano César Astudillo dijo a la prensa local que ha coordinado con su par ecuatoriano que el delincuente capturado sea expulsado en la frontera que ambos países comparten.

La lucha contra el crimen es el principal desafío del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. Las denuncias por extorsiones pasaron de 2.421 en 2019 a 26.734 en 2025, mientras los homicidios aumentaron desde 2.385 casos en 2019 a 3.675 en 2025. FUENTE: AP