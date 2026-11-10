Ecuador: Asesinan a candidato a alcalde de ciudad fronteriza con Perú a dos semanas de elecciones

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Personas desconocidas dispararon la noche del lunes al exalcalde Ronald Farfán, quien fue trasladado a un hospital donde posteriormente murió, según un reporte preliminar de la policía. También fallecieron Cristhian Rugel, postulante a concejal y una comerciante que se encontraba cerca, según el comunicado.

El ataque se produjo en la zona conocida como Los Israelitas, en Huaquillas, 407 kilómetros al sur de la capital, en plena frontera con Perú.

"Personal especializado desarrolla las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del hecho", añadió la policía, y dijo que busca “a los responsables para determinar las posibles motivaciones”.

La semana pasada en otra ciudad del sur del país, Machala, se produjo un ataque con explosivos, que no dejó víctimas pero si daños materiales en al menos siete edificios.

Ecuador se apresta a acudir el 29 de noviembre a elecciones de medio período en las que se elegirán gobernadores, conocidos en este país como prefectos, alcaldes de todas las ciudades y concejales, entre otros cargos de menor jerarquía.

Ecuador registra una espiral de violencia desencadenada por organizaciones criminales asociadas al narcotráfico y minería ilegal y con estrechos nexos con carteles de Colombia y México, que mantienen disputas por rutas y territorios de distribución de los narcóticos.

Las autoridades de gobierno han denunciado que el narcotráfico ha permeado a la política. Una de las últimas evidencias es la detención en Panamá del político Jaime Estrada, acusado por Estados Unidos de narcotráfico y candidato a alcalde de la ciudad portuaria de Manta, en la costa central de Ecuador. FUENTE: AP