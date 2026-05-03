Ecuador activa toque de queda en nueve provincias para combatir al crimen y la violencia

La medida, que estará vigente entre el 3 y 18 de mayo, restringe el derecho al libre tránsito desde las 23h00 hasta las 05h00 del siguiente día, horario en el que, según indicadores oficiales, se cometen la mayoría de los hechos violentos.

La disposición aplica para las provincias de la costa Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas; de la sierra Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha -a la que pertenece la capital Quito-; y de la amazónica Sucumbíos.

De acuerdo con cifras oficiales entre enero y abril, en el país se registraron 2.509 homicidios de los cuales el 2.208, es decir el 88%, se concentran en la Costa ecuatoriana.

También estarán limitados los derechos de inviolabilidad de domicilio y correspondencia, de acuerdo con el decreto ejecutivo que extiende además el estado de excepción dictado a inicios de abril. Con esto la fuerza pública queda habilitada para realizar “allanamientos inmediatos”.

Esta es la segunda ocasión que el gobierno dicta un toque de queda , aunque la primera vez abarcó apenas a cuatro provincias. Los resultados fueron positivos, según evaluó entonces el gobierno.

La política de seguridad del gobierno del conservador Daniel Noboa, quien ha proyectado una imagen de “mano dura”, ha sido cuestionada por organismos de defensa de los derechos humanos.

Fernando Bastias, activista y abogado del Comité Permanente para la Defensa de Derechos Humanos (CDH, calificó el domingo de “irresponsable” el manejo de la crisis de seguridad por parte del gobierno y considera un “riesgo” a su política de “toque de queda, militarización, y discursos vacíos”, escribió en X.

El Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada expresó recientemente su preocupación por las decenas de denuncias de desapariciones en medio de los reiterados estados de excepción declarados desde 2024 por el gobierno ecuatoriano.

Ecuador se ha convertido, según las autoridades, en un centro logístico donde se acopia y distribuye droga por sus puertos marítimos en el Pacífico, hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Esta expansión de grupos del crimen organizado ha ido a la par del incremento de delitos y violencia que llevaron en 2025 al país andino a romper el récord de asesinatos con más de 9.000 homicidios.

FUENTE: AP