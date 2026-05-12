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eBay rechaza oferta de compra de GameStop por 56.000 millones de dólares

El vendedor en línea eBay rechazó una oferta no solicitada de adquisición por 56.000 millones de dólares de GameStop, al calificar la propuesta de “ni creíble ni atractiva”.

Una tienda de GameStop en Urbandale, Iowa, el 28 de enero del 2021. (AP foto/Charlie Neibergall)
Una tienda de GameStop en Urbandale, Iowa, el 28 de enero del 2021. (AP foto/Charlie Neibergall) AP

GameStop, de Ryan Cohen, reveló a principios de este mes que estaba buscando adquirir eBay, al verla como un vehículo para competir con el gigante del comercio minorista en línea Amazon.

El minorista nacional de videojuegos indicó entonces que sus aproximadamente 1.600 tiendas en Estados Unidos podrían convertirse en puntos de entrega y envío. Una propuesta incluía transmisiones en vivo de ventas desde locales de GameStop con productos de eBay.

La oferta de GameStop está valorada en 125 dólares por acción en efectivo y acciones. El valor del capital de la operación propuesta es de 55.000 millones de dólares sobre el papel. La empresa había señalado previamente que comenzó a acumular acciones de eBay a partir de febrero y que actualmente posee una participación del 5%.

En una carta del presidente del consejo de eBay, Paul Pressler, enviada a Cohen, el directorio de eBay afirmó que había completado su revisión de la oferta de GameStop y considera que eBay es un “negocio sólido y resiliente”.

“Con su mercado global diferenciado y una estrategia clara, el directorio de eBay confía en que la empresa, bajo su actual equipo directivo, está bien posicionada para seguir impulsando un crecimiento sostenible, ejecutar con disciplina y ofrecer valor a largo plazo para nuestros accionistas”, declaró el directorio de eBay en la carta.

GameStop no respondió a una solicitud de comentarios. Las acciones de la compañía cayeron un 4% antes de la apertura del mercado el martes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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