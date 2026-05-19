EAU dice que drones que atacaron su planta nuclear en Barakah salieron de Irak

ARCHIVO - Esta fotografía sin fecha publicada por la agencia estatal WAM de los Emiratos Árabes Unidos muestra la central nuclear de Barakah, en construcción, en el desierto occidental de Abu Dabi. (Arun Girija/Emirates Nuclear Energy Corporation/WAM vía AP, Archivo) AP

Esas milicias han lanzado repetidos ataques con drones contra Estados árabes del golfo Pérsico desde que Israel y Estados Unidos lanzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero. En el pasado, las milicias han brindado a Irán un medio para desviar la culpa por este tipo de ataques.

No se reportaron heridos ni liberación radiológica en Barakah tras el ataque, que, según funcionarios emiratíes, impactó un generador en el perímetro de la instalación.

EAU, que ha albergado defensas antiaéreas y personal de Israel, acusó recientemente a Irán de lanzar ataques con drones y misiles incluso después de que su alto el fuego con Estados Unidos comenzó el 8 de abril.

Las tensiones han aumentado en torno al estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para la energía controlada por Irán mientras sus puertos permanecen bajo un bloqueo naval de Estados Unidos. Una empresa de datos marítimos informó el martes que el tráfico de barcos que pasan por el estrecho se duplicó con creces la semana pasada, pero aún sigue siendo una fracción de los niveles previos a la guerra.

Ningún grupo se responsabilizó del ataque contra la planta nuclear de Emiratos, aunque se sospechaba de Irán y sus aliados.

El portavoz del gobierno iraquí, Bassem al-Awadi, sin referirse al informe del Ministerio de Defensa emiratí, emitió un comunicado en el que señaló que Bagdad expresaba “su enérgica condena a los recientes ataques con drones dirigidos contra EAU”.

“También subrayamos la importancia de una cooperación regional e internacional eficaz para evitar cualquier escalada o daño a la estabilidad de la región, o cualquier ataque contra la seguridad y la soberanía de naciones hermanas y amigas”, añadió al-Awadi.

El Ministerio de Defensa emiratí agregó que hubo otros tres drones que tuvieron como objetivo el país durante los últimos dos días, sin precisar cuáles eran sus blancos. Arabia Saudí, que también condenó el ataque contra la planta nuclear, dijo posteriormente que interceptó tres drones que ingresaron desde el espacio aéreo iraquí.

La central nuclear de Barakah, de 20.000 millones de dólares, fue construida por EAU con ayuda de Corea del Sur y entró en funcionamiento en 2020. Es la única central nuclear del mundo árabe y puede cubrir una cuarta parte de las necesidades energéticas de EAU, una federación de siete emiratos que incluye a Dubái.

Un destacado diplomático emiratí criticó de forma elíptica a países de la región por los ataques que ha enfrentado el país, más temprano el martes.

“La confusión de roles durante esta traicionera agresión iraní es desconcertante, e incluye a los estados que rodean la región árabe del Golfo”, escribió en X Anwer Gargash. “El papel de la víctima se ha fusionado con el del mediador, y viceversa, mientras que el amigo se ha convertido en mediador en lugar de ser un aliado firme y un apoyo”.

Una empresa afirma que el tráfico de barcos en Ormuz aumentó la semana pasada

Según la empresa de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence, un total de 54 barcos transitaron el estrecho la semana del 11 de mayo, más del doble de las 25 embarcaciones contabilizadas la semana anterior.

El tráfico a través del estrecho sigue siendo un goteo en comparación con antes de la guerra, cuando 130 o más embarcaciones lo cruzaban cada día.

El tráfico de la semana pasada incluyó 10 barcos de propiedad china después de que Teherán dijera que permitiría el tránsito de algunas embarcaciones chinas, informó Lloyd’s el martes en X. Dos transportaban gas de cocina con destino a India.

Irán ha impuesto un opaco esquema de verificación para los buques que intentan salir del golfo Pérsico, que en algunos casos ha incluido exigir pagos y excluye a embarcaciones de Estados Unidos e Israel.

La salida de los barcos chinos se produjo mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitaba China la semana pasada en un intento de presionar a Beijing en relación con Irán. Irán depende de China como el único gran cliente importante que le queda para su petróleo, fuertemente sancionado.

India, que sufre una escasez políticamente sensible de suministros de gas de cocina procedentes del Golfo, ha asegurado el paso de algunos de sus buques mediante intervención diplomática con Irán.

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McHugh informó desde Fráncfort, Alemania, y Russ Bynum, en Savannah, Georgia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP