Eagles traspasan al receptor A.J. Brown a los Patriots; se reunirá con Mike Vrabel

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El dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra Robert Kraft habla con el entrenador en jefe Mike Vrabel durante el día de la comunidad el miércoles 20 de mayo del 2026. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Ambos equipos anunciaron el acuerdo. Los Eagles informaron que recibirán una selección de primera ronda en 2028 y una selección de quinta ronda en 2027 a cambio del jugador elegido tres veces al Pro Bowl.

El traspaso se produce después de una frustrante temporada 2025 para Brown en Filadelfia, en la que se desanimó con una ofensiva que por momentos jugó sin inspiración, y que terminó con el equipo no pudiendo defender su título del Super Bowl.

Con su llegada a Nueva Inglaterra, Brown se reencontrará con el entrenador Mike Vrabel, quien fue su primer entrenador en la NFL durante tres campañas tras ser elegido en el draft del 2019 por los Titans de Tennessee.

Brown, de 28 años, ascendió rápidamente hasta convertirse en la principal opción de recepción en Filadelfia después de que Tennessee lo traspasara a los Eagles en 2022.

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AP NFL: https://apnews.com/NFL

FUENTE: AP