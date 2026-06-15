Dustin May deja atrás problemas de salud con blanqueada de 1 hit con Cardenales ante Padres

“Así de bien no me había sentido en mucho tiempo”, comentó May tras lanzar un juego de un solo hit el lunes por la noche en una victoria 3-0 sobre los Padres de San Diego.

El derecho de 28 años tiró 69 strikes en su obra maestra de 101 lanzamientos, que remató con su noveno ponche de la noche.

May otorgó apenas una base por bolas en su primer juego completo en 71 aperturas en las Grandes Ligas. El dominicano Fernando Tatis Jr. recibió el pasaporte al abrir la séptima entrada, y dos bateadores después Manny Machado conectó un sencillo al jardín izquierdo que echó a perder la posibilidad de un juego sin hits.

Sin embargo, May no se inmutó. Retiró a los últimos siete bateadores que enfrentó, y su último lanzamiento se quebró tan bruscamente, bajo y hacia afuera, que Tatis no pudo frenar el swing cuando la pelota rebotó en la tierra y se metió en el guante del receptor Jimmy Crooks para el tercer strike.

May (5-6) soltó un rugido triunfal y apretó el puño derecho mientras se alejaba del montículo a saltitos. Abrazó a Crooks y se quitó la gorra ante la multitud antes de acercarse a los compañeros y entrenadores que se habían formado frente al dugout para chocar las manos.

“Después de todo lo que he pasado en mi carrera, eso fue fantástico”, expresó May.

May (5-6) se convirtió en el primer abridor de los Cardenales esta temporada en conseguir un out en la octava entrada, algo que ni siquiera él logró durante una salida de siete innings sin imparables contra Milwaukee el mes pasado.

May salió de aquel juego en la octava y cargó con la derrota después de que los Cerveceros remontaran para ganar 2-1 el 27 de mayo. Esta vez, el mánager de los Cardenales, Oliver Marmol, dejó a May en el juego.

El lanzador sufrió múltiples lesiones en el brazo —y un desgarro de esófago que puso en riesgo su vida— al inicio de su carrera. Acumuló apenas 101 innings lanzados entre 2021 y 2024, y se perdió por completo la temporada 2024.

Su primer equipo, los Dodgers de Los Ángeles, lo traspasó a Boston la temporada pasada, y esta es su primera campaña con San Luis.

La salida de May el lunes por la noche fue el noveno juego completo y la sexta blanqueada individual en las Grandes Ligas esta temporada.

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FUENTE: AP