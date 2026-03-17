Duren anota 36 y Cunningham sale temprano por espasmos. Pistons vencen 130-117 a Wizards

Jalen Duren (0) de los Pistons de Detroit completa una volcada ante los Wizards de Washington, el martes 17 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/John McDonnell) AP

Cunningham se lesionó al inicio del primer cuarto al lanzarse por un balón suelto. Jugó unos minutos más antes de ser retirado cuando restaban 6:40. El equipo informó durante el segundo cuarto que no regresaría.

El suplente Daniss Jenkins sumó 15 puntos para los Pistons, que han ganado cuatro de cinco y le propinaron a los Wizards su 13ra derrota consecutiva. Los equipos se enfrentan de nuevo el jueves.Ssi Detroit se impone, Washington igualaría su racha de 14 derrotas seguidas de principios de esta temporada, que lo llevó a un arranque de 1-15.