americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Durant anota 31, Sheppard tiene racha de 11 y Rockets vencen 115-101 a Nuggets

DENVER (AP) — Kevin Durant anotó 31 puntos, Reed Sheppard anotó los últimos 11 puntos del tercer cuarto para abrir el apretado marcador, y los Rockets de Houston superaron el sábado 115-101 a los Nuggets de Denver.

El alero de los Rockets de Houston, Kevin Durant, al centro, busca pasar el balón mientras el alero de los Nuggets de Denver, Spencer Jones, y el pívot Nikola Jokić defienden en la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA el sábado 20 de diciembre de 2025, en Denver. (AP Photo/David Zalubowski)
El alero de los Rockets de Houston, Kevin Durant, al centro, busca pasar el balón mientras el alero de los Nuggets de Denver, Spencer Jones, y el pívot Nikola Jokić defienden en la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA el sábado 20 de diciembre de 2025, en Denver. (AP Photo/David Zalubowski) AP

Sheppard acertó seis de nueve desde larga distancia y anotó 28 puntos. Su última canasta llegó tras un robo y un mate después de que los suplentes de los Nuggets habían reducido un déficit de 21 puntos a 107-97 en los minutos finales.

Los Rockets vengaron una derrota a principios de la semana en Denver y rompieron la racha de seis victorias consecutivas de los Nuggets. Durant acertó cinco de seis desde la línea de tres puntos y Jabari Smith acertó cinco de 11 desde larga distancia para 22 puntos.

Los Rockets lanzaron 19 de 35 desde larga distancia (54%) frente al ocho de 29 (27%) de Denver.

Nikola Jokic lideró a Denver con 25 puntos y Jamal Murray anotó 16.

El entrenador de Denver, Dave Adelman, fue expulsado con 8:40 por jugar en el partido después de argumentar que Jokic debería haber recibido una falta.

Los Nuggets se habían acercado a 71-66 con 1:29 por jugar en el tercer cuarto cuando Sheppard encestó un par de triples alrededor de una pérdida de balón de Murray. Anotó dos tiros libres y culminó su racha con otro triple que dio a los Rockets una ventaja de 82-66 al entrar en el cuarto cuarto.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

Destacados del día

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

Cuba alcanza su peor cifra en décadas: mortalidad infantil se dispara en 2025 y confirma colapso del sistema de salud

Cuba alcanza su peor cifra en décadas: mortalidad infantil se dispara en 2025 y confirma colapso del sistema de salud

Fallece Raúl Enríquez Zerquera, conocido actor de la TV Cubana

Fallece Raúl Enríquez Zerquera, conocido actor de la TV Cubana

Presentador cubano Frank Abel es entregado a ICE tras su arresto en Oklahoma y enfrenta posible deportación a CUBA

Presentador cubano Frank Abel es entregado a ICE tras su arresto en Oklahoma y enfrenta posible deportación a CUBA

Anthony Joshua en acción ante Jake Paul durante su combate de peso pesados el viernes 19 de diciembre del 2025. (AP Foto/Lynne Sladky)

Jake Paul afirma tener 'doble fractura de mandíbula' tras su derrota ante Anthony Joshua

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter