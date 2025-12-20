americateve

Jake Paul afirma tener 'doble fractura de mandíbula' tras su derrota ante Anthony Joshua

MIAMI (AP) — Jake Paul sufrió una "doble fractura de mandíbula" en su derrota ante el excampeón de peso pesado Anthony Joshua, confirmó el sábado el YouTuber.

Anthony Joshua en acción ante Jake Paul durante su combate de peso pesados el viernes 19 de diciembre del 2025. (AP Foto/Lynne Sladky)
Joshua ganó por nocaut en el sexto asalto la pelea sobre Paul, quien más tarde publicó una radiografía que mostraba la mandíbula rota en dos lugares.

"Doble fractura de mandíbula", escribió en Instagram. "Denme a Canelo en diez días". En una publicación separada desde lo que parecía ser una habitación de hospital, añadió: "Gracias por todo el apoyo, estoy bien".

Joshua terminó el combate de peso pesado con un poderoso golpe a la mandíbula de Paul, enviando al estadounidense a la lona por cuarta y última vez. Paul recibió el conteo mientras luchaba por ponerse de pie.

Se habían planteado preocupaciones antes del combate debido a la disparidad en tamaño y habilidades. Paul pesó 216 libras, y Joshua 243 libras. El británico dos veces campeón de peso pesado tiene uno de los golpes más poderosos de la élite del deporte.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

