americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Fallece Raúl Enríquez Zerquera, conocido actor de la TV Cubana

Fallece Raúl Enríquez Zerquera, actor imprescindible de la televisión cubana, con más de 40 años de carrera en telenovelas, teatro y Tras la Huella

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Raúl Enríquez Zerquera

Con más de cuatro décadas de carrera, Raúl Enríquez Zerquera dejó una huella profunda en telenovelas, teatro y el emblemático espacio Tras la Huella.

El reconocido actor cubano Raúl Enríquez Zerquera falleció este sábado, según confirmó Cubavisión en un mensaje de condolencias difundido en sus plataformas oficiales, donde lo describió como una figura “imprescindible” de la televisión cubana durante más de cuatro décadas.

De acuerdo con la emisora estatal, Enríquez fue “un verdadero pilar” de la pequeña pantalla desde la década de 1980, con una trayectoria sostenida que abarcó más de 30 años de trabajo artístico ininterrumpido. Su legado trasciende la actuación, pues también se desempeñó como escritor y director teatral, aportando una visión integral y rigurosa al arte escénico cubano.

Screenshot 2025-12-20 at 6.10.03PM

Un rostro emblemático de la televisión cubana

En televisión, el público lo recuerda por su participación en numerosas telenovelas y, de manera muy especial, por sus sólidas interpretaciones en el espacio policiaco Tras la Huella, donde encarnó personajes de fuerte carga dramática que lo convirtieron en un rostro familiar para varias generaciones.

Su trabajo más reciente quedó registrado en la telenovela Ojo de Agua, próxima a estrenarse, en la que asumió un personaje de notable peso dramático. También participó en la producción Cuando el amor no alcanza, ampliando un repertorio televisivo que marcó época.

Teatro, comunidad y vocación formadora

Más allá de la pantalla, Raúl Enríquez dirigía la Compañía Teatral Aries, con sede en el municipio capitalino de 10 de Octubre, una agrupación con 23 años de labor artística y comunitaria, responsable de más de 70 obras estrenadas.

Como autor y/o director, dejó una obra teatral diversa y reconocida, entre la que destacan títulos como Fandango, El amo de los perros, Las tres Marías, Gangrena negra, La Familia Peste y Dolor Ajeno, reflejo de su compromiso con el teatro cubano contemporáneo.

Reconocimientos y despedidas

Por su trayectoria, Enríquez recibió en 2019 el Premio ACTUAR por la Obra de la Vida, uno de los reconocimientos más importantes otorgados a los actores en Cuba.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, colegas y amigos expresaron mensajes de pesar. El actor Edwin Fernández lo recordó en Facebook como un “excelente actor y director”, de carácter directo, amante de las bromas y de los buenos momentos, y le dedicó un sentido homenaje póstumo.

Las condolencias se multiplicaron entre artistas, instituciones culturales y espectadores, que despiden a un creador comprometido, respetado y profundamente ligado a la historia de la televisión y el teatro cubanos.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
cuba alcanza su peor cifra en decadas: mortalidad infantil se dispara en 2025 y confirma colapso del sistema de salud

Cuba alcanza su peor cifra en décadas: mortalidad infantil se dispara en 2025 y confirma colapso del sistema de salud

Por Redacción América Noticias Miami
cuba estrena tasa de cambio flotante: el dolar se fija en 410 cup y suma una tercera paridad oficial

Cuba estrena tasa de cambio "flotante": el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Por Redacción América Noticias Miami
sacudida en la cupula cubana: el consejo de estado acepta salidas clave del poder politico y sindical

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado "acepta" salidas clave del poder político y sindical

Por Redacción América Noticias Miami
ARCHIVO - Un trabajador muestra un fajo de pesos cubanos el 11 de diciembre de 2020, en La Habana, Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo)

Cuba implementará tasa cambiaria flotante para reducir el mercado negro

Destacados del día

Cuba alcanza su peor cifra en décadas: mortalidad infantil se dispara en 2025 y confirma colapso del sistema de salud

Cuba alcanza su peor cifra en décadas: mortalidad infantil se dispara en 2025 y confirma colapso del sistema de salud

Fallece Raúl Enríquez Zerquera, conocido actor de la TV Cubana

Fallece Raúl Enríquez Zerquera, conocido actor de la TV Cubana

Presentador cubano Frank Abel es entregado a ICE tras su arresto en Oklahoma y enfrenta posible deportación a CUBA

Presentador cubano Frank Abel es entregado a ICE tras su arresto en Oklahoma y enfrenta posible deportación a CUBA

Anthony Joshua en acción ante Jake Paul durante su combate de peso pesados el viernes 19 de diciembre del 2025. (AP Foto/Lynne Sladky)

Jake Paul afirma tener 'doble fractura de mandíbula' tras su derrota ante Anthony Joshua

Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter