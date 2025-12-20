Fallece Raúl Enríquez Zerquera, conocido actor de la TV Cubana

Con más de cuatro décadas de carrera, Raúl Enríquez Zerquera dejó una huella profunda en telenovelas, teatro y el emblemático espacio Tras la Huella.

El reconocido actor cubano Raúl Enríquez Zerquera falleció este sábado, según confirmó Cubavisión en un mensaje de condolencias difundido en sus plataformas oficiales, donde lo describió como una figura “imprescindible” de la televisión cubana durante más de cuatro décadas.

De acuerdo con la emisora estatal, Enríquez fue “un verdadero pilar” de la pequeña pantalla desde la década de 1980, con una trayectoria sostenida que abarcó más de 30 años de trabajo artístico ininterrumpido . Su legado trasciende la actuación, pues también se desempeñó como escritor y director teatral , aportando una visión integral y rigurosa al arte escénico cubano.

En televisión, el público lo recuerda por su participación en numerosas telenovelas y, de manera muy especial, por sus sólidas interpretaciones en el espacio policiaco Tras la Huella , donde encarnó personajes de fuerte carga dramática que lo convirtieron en un rostro familiar para varias generaciones.

Su trabajo más reciente quedó registrado en la telenovela Ojo de Agua , próxima a estrenarse, en la que asumió un personaje de notable peso dramático. También participó en la producción Cuando el amor no alcanza , ampliando un repertorio televisivo que marcó época.

Más allá de la pantalla, Raúl Enríquez dirigía la Compañía Teatral Aries, con sede en el municipio capitalino de 10 de Octubre, una agrupación con 23 años de labor artística y comunitaria, responsable de más de 70 obras estrenadas.

Como autor y/o director, dejó una obra teatral diversa y reconocida, entre la que destacan títulos como Fandango, El amo de los perros, Las tres Marías, Gangrena negra, La Familia Peste y Dolor Ajeno, reflejo de su compromiso con el teatro cubano contemporáneo.

Reconocimientos y despedidas

Por su trayectoria, Enríquez recibió en 2019 el Premio ACTUAR por la Obra de la Vida, uno de los reconocimientos más importantes otorgados a los actores en Cuba.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, colegas y amigos expresaron mensajes de pesar. El actor Edwin Fernández lo recordó en Facebook como un “excelente actor y director”, de carácter directo, amante de las bromas y de los buenos momentos, y le dedicó un sentido homenaje póstumo.

Las condolencias se multiplicaron entre artistas, instituciones culturales y espectadores, que despiden a un creador comprometido, respetado y profundamente ligado a la historia de la televisión y el teatro cubanos.