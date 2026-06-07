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Duplantis pierde en casa en la Liga Diamante por primera vez en tres años

ESTOCOLMO (AP) — La estrella sueca Armand “Mondo” Duplantis sufrió el domingo su primera derrota en casa en salto con pértiga desde 2023 en la Liga Diamante en Estocolmo.

El australiano Kurtis Marschall posa tras ganar la prueba de salto con pértiga en la reunión de la Liga Diamante en Estocolmo, Suecia el domingo 7 de junio del 2026. (Christine Olsson/TT News Agency via AP)
El australiano Kurtis Marschall posa tras ganar la prueba de salto con pértiga en la reunión de la Liga Diamante en Estocolmo, Suecia el domingo 7 de junio del 2026. (Christine Olsson/TT News Agency via AP) AP

Duplantis superó los 5,80 metros — 0,51 menos que su más reciente récord mundial —, pero falló dos veces en 6,00 y una vez en 6,05.

El australiano Kurtis Marschall ganó con un salto de 5,90.

Fue la primera competencia al aire libre del año para Duplantis.

“Hoy me sentí un poco desconcentrado y realmente no quería perder aquí delante de mi familia y mis aficionados”, reconoció Duplantis en declaraciones a olympics.com.

“No he perdido en tres años, pero mis respetos para Kurtis hoy, que me venció de manera clara y no tengo excusas”.

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