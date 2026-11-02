Dueño de Astros elogia a Randy Flores como "encaje perfecto" como gerente general

ARCHIVO - El dueño de los Astros de Houston, Jim Crane, habla en una conferencia de prensa el lunes 5 de enero de 2026 (AP Foto/Ashley Landis, archivo) AP

“Lo analizamos una y otra y otra vez y, al reflexionar sobre todos con quienes hablamos y las cualidades que buscábamos, Randy encajaba a la perfección", dijo el propietario de los Astros Jim Crane. "Tiene experiencia en todas y cada una de las áreas del béisbol y eso no se encuentra muy a menudo, y se ha formado y ha estado en torno a buenas organizaciones. Así que, al final, fue quien más destacó”.

Flores fue presentado como el 15to gerente general de los Astros el lunes, después de haber sido contratado el viernes para reemplazar a Dana Brown, quien fue despedido en agosto cuando su contrato estaba previsto que expirara al final de la temporada.

Los Astros rompieron vínculos con Brown el 24 de agosto. Tres gerentes generales asistentes y Jeff Bagwell, el miembro del Salón de la Fama y asesor especial, asumieron sus responsabilidades por el resto de la temporada mientras Crane buscaba un reemplazo.

Flores se desempeñaba como gerente general asistente de adquisiciones amateur y profesionales de los Cardenales de San Luis.

El exlanzador de Grandes Ligas se incorporó a la oficina principal de los Cardenales como director de cazatalentos en 2015 y pasó ocho temporadas (2019-26) como gerente general asistente del club.

Dijo que hay una mezcla de emoción y nervios, además de otra sensación, al iniciar su primer trabajo como gerente general.

“Hay un peso en el cargo”, comentó. “¿Tiene sentido? Un peso y una responsabilidad. Eso es lo que siento ahora mismo, en realidad”.

Su primera tarea será contratar a un mánager, después de que no se renovara el contrato de Joe Espada tras la eliminación por barrida de los campeones del Oeste de la Liga Americana ante los Medias Blancas de Chicago en su serie de comodines.

Flores señaló que se pondrá a trabajar en esa tarea de inmediato y compartió algunas cosas que buscará al cubrir ese puesto.

“Las cualidades que buscas, en coordinación con Jim, hablamos de confianza, hablamos de energía, hablamos de química”, expresó.

Crane añadió que entrevistó a algunos candidatos a mánager antes de contratar a Flores.

“Pero ahora que tenemos a Randy en su lugar, él se hará cargo de ese proceso junto con nuestro equipo y nos pondremos a trabajar en eso”, indicó. “Esperamos cubrirlo muy rápidamente”.

Después de eso, se enfocarán en trabajar en el roster para la próxima temporada. Y Crane dijo que no se imagina que sea un año de reconstrucción.

“No creo que vaya a ser un desmantelamiento total en absoluto”, afirmó. “Creo que tenemos suficiente talento con el que trabajar y tenemos que tomar buenas decisiones y hacer algunos cambios y consolidar una mejor alineación y un mejor equipo que el que tuvimos el año pasado”.

Señaló que, aunque la temporada tuvo un final decepcionante, Houston regresó a la postemporada después de haberse quedado fuera el año anterior. Los Astros terminaron 81-81 para ganar el Oeste de la Liga Americana por quinta vez en seis años, convirtiéndose en el primer club de Grandes Ligas sin récord ganador en clasificarse a los playoffs en una temporada no acortada.

“Sí llegamos a los playoffs, que siempre es el objetivo”, dijo Crane. “Pero aquí tenemos estándares muy altos, así que estoy seguro de que estos muchachos se reunirán y tomarán buenas decisiones y verán que se hacen algunos cambios en el roster, sin duda”.

Flores lanzó en las Grandes Ligas durante ocho temporadas, de 2002 a 2010, con marca de 11-5, efectividad de 4.61 y cuatro salvamentos. El zurdo hizo 347 apariciones como relevista y tres aperturas con Texas, Colorado, San Luis y Minnesota.

A Crane le gusta que Flores haya jugado profesionalmente, una cualidad que muy pocos gerentes generales de las Grandes Ligas tienen. Además, Crane, quien hizo su fortuna como magnate del transporte marítimo, quedó impresionado por todos los distintos cargos que Flores ha desempeñado en la oficina principal de los Cardenales.

“Su currículum es tan completo que muy rara vez encuentras a un tipo que haya trabajado en todos y cada uno de los departamentos”, sostuvo Crane. “Yo empecé en el muelle en mi negocio y llegué a la cima. Así que creo que es muy importante saber cómo funciona todo y qué está haciendo esa gente y cómo lo está haciendo, y determinar si lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien”.

Flores dijo que la cualidad de sus días como jugador que cree que lo ayudará a tener éxito en su nuevo cargo es su competitividad.

“Soy competitivo”, afirmó. “Todos somos competitivos en este juego. Si no, ¿para qué hacer este trabajo? ... queremos desarrollo, queremos proceso, pero al final cada noche hay un juego real. No son resultados esperados. No son probabilidades. Es una victoria y una derrota, y hay 162 de ellas, y no puedo esperar para estar en esa pelea con este equipo”.

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FUENTE: AP