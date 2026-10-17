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Dubois retiene título pesado de OMB con nocaut técnico en el 2do asalto ante Wardley

LONDRES (AP) — Daniel Dubois retuvo su título de peso pesado de la OMB con una brutal detención en el segundo asalto ante Fabio Wardley la noche del sábado, y su revancha —considerada la pelea del año— en el O2 Arena de Londres terminó con el furioso ataque del campeón.

El boxeador Daniel Dubois, a la izquierda, derriba a Fabio Wardley durante su combate por el título mundial de peso pesado de la OMB, el sábado 17 de octubre de 2025, en Londres. (Nick Potts/PA vía AP)
El boxeador Daniel Dubois, a la izquierda, derriba a Fabio Wardley durante su combate por el título mundial de peso pesado de la OMB, el sábado 17 de octubre de 2025, en Londres. (Nick Potts/PA vía AP) AP

Quedaban 39 segundos del asalto cuando el árbitro Steve Gray detuvo el combate, al mismo tiempo que el entrenador de Wardley, Ben Davison, arrojó la toalla al ring.

Al reanudarse las hostilidades apenas cinco meses después de su primer intercambio de golpes, Dubois (24-3, 23 nocauts) lanzó un ataque total desde la primera campana y fue recompensado con una victoria devastadora que envió un mensaje a sus rivales en la división.

Dubois había causado gran daño a Wardley en una victoria por detención en el round 11 en mayo para convertirse en campeón de peso pesado por segunda vez. Wardley derribó al excampeón de la FIB apenas 10 segundos después de iniciado aquel combate en Manchester, pero el sábado nunca pareció representar una amenaza para Dubois.

Fue la segunda derrota profesional de Wardley (20-2-1, 19 nocauts).

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FUENTE: AP

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