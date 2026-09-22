Drew Gilbert impulsa a los Gigantes en un 5-2 sobre los Mellizos y corta su mala racha

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Bo Davidson, derecha, de los Gigantes de San Francisco, celebra con Drew Gilbert (0) después de anotar con un sencillo de Brett Harris durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Mellizos de Minnesota, el lunes 21 de septiembre de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jed Jacobsohn) AP

Brett Harris conectó un sencillo impulsor de dos carreras para San Francisco en la primera entrada, y Gilbert hizo lo mismo en la segunda antes de abrir la quinta con su 11mo jonrón.

Brooks Lee bateó un cuadrangular para abrir la cuarta ante el abridor de los Gigantes, Blade Tidwell, quien salió del juego después de enfrentar a un bateador más debido a molestias en el codo. Se someterá a pruebas el martes.

Tidwell venía de su primera victoria con los Gigantes y la segunda de su carrera en su salida anterior en San Luis.

Tristan Beck (1-0) entró como relevista y lanzó 2 2/3 entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria. Trent Harris trabajó la novena para su segundo salvamento.

Bo Davidson consiguió el primer imparable de su carrera y se robó una base en la primera — convirtiéndose en el primer jugador de los Gigantes en conectar un hit y robarse una base en su debut en las Grandes Ligas desde Red Tramback el 15 de septiembre de 1940.

San Francisco abrió su última estadía en casa de la temporada, que concluye contra el rival Dodgers de Los Ángeles este fin de semana, con su tercera victoria en 10 juegos. El fin de semana pasado fueron barridos por los Dodgers, bicampeones defensores vigentes de la Serie Mundial, en Los Ángeles.

El dominicano Emmanuel Rodríguez conectó un jonrón en la octava por los Mellizos. El derecho de Minnesota Zebby Matthews (9-11) ponchó a nueve — su segunda mayor cifra de la temporada, detrás de 10 el 31 de julio en Seattle — y no otorgó bases por bolas. Permitió cinco carreras y ocho hits en cinco entradas. ___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP