americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Drake Maye logra 5 TD y los Patriots arrollan 45-17 a los Raiders

FOXBOROUGH, Massachussets, EE.UU. (AP) — Drake Maye lanzó cuatro pases de touchdown y corrió para otra anotación, y los Patriots de Nueva Inglaterra arrollaron el domingo 45-17 a los Raiders de Las Vegas.

El receptor abierto de los Patriots de Nueva Inglaterra, Kyle Williams (18), atrapa un pase de touchdown ante el esquinero de los Raiders de Las Vegas, Hezekiah Masses (35), durante un partido de fútbol americano de la NFL en Foxborough, Massachusetts, el domingo 11 de octubre de 2026. (Foto AP/Charles Krupa)
El receptor abierto de los Patriots de Nueva Inglaterra, Kyle Williams (18), atrapa un pase de touchdown ante el esquinero de los Raiders de Las Vegas, Hezekiah Masses (35), durante un partido de fútbol americano de la NFL en Foxborough, Massachusetts, el domingo 11 de octubre de 2026. (Foto AP/Charles Krupa) AP

Maye completó 26 de 34 pases para 374 yardas en el segundo partido de su carrera con más de 300 yardas por aire. Dos touchdowns fueron para Pop Douglas y uno cada uno para Hunter Henry y Kyle Williams. Rhamondre Stevenson añadió una carrera de anotación.

Maye es el primero en lograr partidos consecutivos con al menos tres pases de touchdown para Nueva Inglaterra desde Tom Brady en 2018. También fue el primer partido de Maye esta temporada sin una pérdida de balón. Anotó con una carrera de 3 yardas.

Los Patriots (3-2) terminaron con un máximo de la temporada de 536 yardas y forzaron un balón suelto pese a jugar sin el receptor lesionado Mack Hollins y los esquineros Christian Gonzalez y Carlton Davis III.

Kirk Cousins completó 19 de 28 pases para 243 yardas con un touchdown a Brock Bowers que igualó el marcador para los Raiders (3-2) al inicio, pero Las Vegas no volvió a llegar a la zona de anotación hasta el cuarto periodo, después de haber anotado al menos 26 puntos en cada uno de sus primeros cuatro partidos.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

¡NUEVO GOLPE A LOS I-220A! Gobierno de Trump vuelve a pedir que cierren demanda de 992 cubanos en Miami

¡NUEVO GOLPE A LOS I-220A! Gobierno de Trump vuelve a pedir que cierren demanda de 992 cubanos en Miami

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026 en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

🚨🇺🇸🇺🇦 ¡TRUMP PIDE UN NUEVO PRESIDENTE PARA UCRANIA! DURO ENFRENTAMIENTO CON ZELENSKI TRAS ACUERDO CON PUTIN

¡ESCÁNDALO EN CUBA! Modernizan con PANELES SOLARES la isla privada de Fidel Castro en plena crisis eléctrica

¡ESCÁNDALO EN CUBA! Modernizan con PANELES SOLARES la isla privada de Fidel Castro en plena crisis eléctrica

NUEVA AVERÍA EN LA GUITERAS: la mayor termoeléctrica de Cuba vuelve a salir del SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

NUEVA AVERÍA EN LA GUITERAS: la mayor termoeléctrica de Cuba vuelve a salir del SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

¡FOTOS INÉDITAS! Exmayor del MININT aparece comiendo carne y tomando vino con hijo de Fidel Castro

¡FOTOS INÉDITAS! Exmayor del MININT aparece comiendo carne y tomando vino con hijo de Fidel Castro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter