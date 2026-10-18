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Drake Maye lanza 3 pases de TD y Patriots frenan a los Jets con victoria 26-19

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Drake Maye lanzó tres pases de touchdown, Nueva Inglaterra superó la pérdida de tres linieros ofensivos y Charles Woods le propinó la primera intercepción de la temporada a Geno Smith en el cuarto periodo en la victoria de los Patriots el domingo 26-19 ante los Jets de Nueva York.

El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra Drake Maye le entrega el balón al corredor Rhamondre Stevenson en el encuentro ante los Jets de Nueva York el domingo 18 de octubre del 2026. (AP Foto/Mark Stockwell)
El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra Drake Maye le entrega el balón al corredor Rhamondre Stevenson en el encuentro ante los Jets de Nueva York el domingo 18 de octubre del 2026. (AP Foto/Mark Stockwell) AP

Maye completó 18 de 32 pases para 235 yardas en su tercer partido consecutivo con al menos tres pases de TD.

Romeo Doubs, DeMario Douglas y Hunter Henry atraparon pases de touchdown para los Patriots (4-2), que han ganado tres seguidos. Douglas lideró al equipo con siete recepciones para 86 yardas.

A.J. Brown regresó de la lista de lesionados para sumar tres recepciones para 27 yardas con los Patriots, pero no estuvo fino en el timing y dejó caer tres pases de sus 10 objetivos totales.

Nueva Inglaterra ganó su cuarto partido consecutivo contra los Jets y el 19.º en sus últimos 21 enfrentamientos pese a que el tackle derecho Morgan Moses (tobillo), el guardia izquierdo Alijah Vera-Tucker (isquiotibiales) y el guardia derecho Ben Brown (rodilla) salieron por lesiones.

Los Jets (2-4) tuvieron la oportunidad de empatar en el tercer cuarto, pero los Patriots los limitaron a un gol de campo. Nueva York desperdició otra ocasión de recortar la desventaja a un gol de campo en el cuarto cuarto cuando Woods interceptó a Smith.

Smith terminó con 20 completos de 30 intentos para 252 yardas y un touchdown al novato Omar Cooper Jr., quien tuvo seis recepciones para 103 yardas en su regreso desde la lista de lesionados tras perderse cuatro partidos por una lesión de tobillo.

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