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Dos tormentas tropicales azotan Japón y causan inundaciones y deslaves

TOKIO (AP) — Dos grandes sistemas de tormentas azotaron Japón el sábado y causaron deslaves e inundaciones que dejaron un muerto y varios heridos, según medios y autoridades.

Las tormentas, Mekkhala e Higos, han descargado fuertes lluvias y dañaron carreteras en plena temporada anual de lluvias en Japón.

Un hombre de unos 70 años perdió la vida y otras tres personas resultaron heridas el viernes después de que una casa se derrumbara debido un deslizamiento de tierras en la prefectura de Yamaguchi, reportó la agencia noticiosa japonesa Kyodo.

Imágenes de televisión desde Kyoto mostraron el río Kamo crecido, con aguas turbias y agitadas. Se emitió una alerta por inundaciones en partes de Kyoto, Osaka y otras zonas del oeste de Japón.

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres indicó que más de 30 viviendas se inundaron en Nara y Hiroshima el viernes. Las fuertes lluvias también interrumpieron algunas operaciones de trenes y vuelos en la zona.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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