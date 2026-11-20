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La Fiscalía indicó en una conferencia de prensa el viernes que en total habría ocho personas involucradas. Los detenidos son un hombre y una mujer a los que se les secuestró evidencia que los ubica en el lugar del crimen.

El juez que conoce de la causa ordenó la detención de la pareja por portación de armas sin registro y por el asesinato de Solórzano Foppa y de Gustavo Aguirre, un deportista que estaba en el sitio y que recibió un disparo en el pecho.

El asesinato de Solórzano Foppa conmocionó a la nación centroamericana ya que el abogado solía usar sus redes sociales para hablar sobre pandilleros y denunciar la corrupción. Fue asesinado en un céntrico y concurrido complejo deportivo mientras asistía a un partido de futbol y en el lugar quedaron más de 50 casquillos, según informes forenses.

Solórzano Foppa había sido fiscal especializado en pandillas y superintendente de administración tributaria.

El abogado tenía seguridad estatal debido a que había recibido amenazas, era reconocido por sus constantes críticas contra la gestión del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y la de la exfiscal general Consuelo Porras y solía cuestionar al Poder Judicial.

FUENTE: AP