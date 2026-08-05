Dos presos brasileños se fugan de una cárcel en Bolivia tras un corte de luz

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En sus redes sociales, la policía identificó a Alex Heleno da Silva, acusado de asesinato, y a Junior Da Silva Fernando, investigado por supuesto tráfico de armas, como los dos reos que escaparon de la cárcel de Palmasola aprovechando el corte de luz. Para dar con ellos activó un "plan de búsqueda y recaptura”.

“Se ha dispuesto una investigación para establecer las circunstancias de la evasión”, informó el Ministerio de Gobierno en otro comunicado de prensa.

El coronel Daniel Mérida, director general de Régimen Penitenciario de Bolivia, dijo en tanto que se está intentando confirmar si los brasileños "pertenecen o no a una de las facciones” de las bandas criminales con vínculos con el narcotráfico, como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho.

La prisión de Palmasola es una de las más pobladas de Bolivia. El corte de luz se dio durante la madrugada y horas después se restableció el servicio.

En el informe preliminar del gobernador del penal, Juan Carlos Corrales, dijo que los dos prisioneros se “habrían fugado por el muro”. Posteriormente “lograron violentar dos candados de seguridad y cortaron una malla perimetral”, según detalló.

FUENTE: AP

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